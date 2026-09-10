Na konci léta ještě vytahujeme vzdušné šaty a lehké halenky, zároveň už ale pomalu pokukujeme po podzimním šatníku. A právě teď je ideální chvíle udělat si malou inventuru v prádelníku.
Současné trendy totiž přejí ženám, které chtějí vypadat krásně, ale odmítají kvůli tomu trpět. V kurzu jsou měkké podprsenky bez kostic, pohodlné braletky a bezešvé modely, které pod oblečením téměř necítíte.
Z módy ale rozhodně nevychází ani ženskost. Velký návrat slaví krajka a transparentní materiály, vedle klasické černé se objevují vínové, pudrové i jemné pastelové odstíny.
Stále oblíbené jsou také kalhotky s vyšším pasem a lehce tvarující modely, které postavu spíš jemně uhladí, než aby ji nepříjemně svíraly.
A jestli máte odvahu, klidně nechte pěkné prádlo vykouknout ven! Krajková braletka pod rozepnutou košilí nebo body místo topu pod sakem jsou stále v kurzu.
Pod světlé letní šaty naopak sáhněte po hladkém bezešvém prádle v odstínu co nejbližším vaší pokožce. Bílé prádlo pod bílým oblečením totiž bývá paradoxně vidět mnohem víc.
Článek vznikl pro časopis Tina.