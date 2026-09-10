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Co se skrývá pod šaty? Spodní prádlo má být ženské a podržet, co je třeba

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Podprsenka a kalhotk, cena 1379 Kč a 599 Kč

Podprsenka a kalhotk, cena 1379 Kč a 599 Kč | foto: Lisca

Zmenšovací podprsenka v azurově modrém provedení je zdobena jemnou krajkou. Má...
Sportovní podprsenka, cena 699 Kč
Podprsenka a kalhotky, cena 699 Kč a 299 Kč
Podprsenka a kalhotky, cena 699 Kč a 299 Kč
13 fotografií
To nejdůležitější na outfitu často není vůbec vidět. Správně vybrané spodní prádlo ale dokáže vytvarovat postavu, dodat sebevědomí a někdy se dokonce stát součástí samotného modelu.

Na konci léta ještě vytahujeme vzdušné šaty a lehké halenky, zároveň už ale pomalu pokukujeme po podzimním šatníku. A právě teď je ideální chvíle udělat si malou inventuru v prádelníku.

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Současné trendy totiž přejí ženám, které chtějí vypadat krásně, ale odmítají kvůli tomu trpět. V kurzu jsou měkké podprsenky bez kostic, pohodlné braletky a bezešvé modely, které pod oblečením téměř necítíte.

Z módy ale rozhodně nevychází ani ženskost. Velký návrat slaví krajka a transparentní materiály, vedle klasické černé se objevují vínové, pudrové i jemné pastelové odstíny.

Stále oblíbené jsou také kalhotky s vyšším pasem a lehce tvarující modely, které postavu spíš jemně uhladí, než aby ji nepříjemně svíraly.

A jestli máte odvahu, klidně nechte pěkné prádlo vykouknout ven! Krajková braletka pod rozepnutou košilí nebo body místo topu pod sakem jsou stále v kurzu.

Pod světlé letní šaty naopak sáhněte po hladkém bezešvém prádle v odstínu co nejbližším vaší pokožce. Bílé prádlo pod bílým oblečením totiž bývá paradoxně vidět mnohem víc.

Zmenšovací podprsenka v azurově modrém provedení je zdobena jemnou krajkou. Má moderní design a dobře sedí. Cena 499 Kč
Sportovní podprsenka, cena 699 Kč
Podprsenka a kalhotk, cena 1379 Kč a 599 Kč
Podprsenka a kalhotky, cena 699 Kč a 299 Kč
13 fotografií

Článek vznikl pro časopis Tina.

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