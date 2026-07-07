Šperky hrají významnou roli. I ony rozhodují o tom, zda se váš outfit vydaří. Nebojte se do jejich výběru vložit svou osobnost. Ať mluví za vás...
Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.
Šperky hrají významnou roli. I ony rozhodují o tom, zda se váš outfit vydaří. Nebojte se do jejich výběru vložit svou osobnost. Ať mluví za vás...
Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.
Dnes už jsou mnohdy ve věku babiček, v devadesátých letech však byly krásky z naší galerie na vrcholu kariéry a stanice MTV vysílala videoklipy, ve kterých excelovaly. Podívejte se na zpěvačky, které...
Pavol Kudroč patřil mezi účastníky Extrémních proměn Slovensko mezi největší vtipálky a veselé kopy. Trenér Maroš Molnár ale pod maskou baviče odhalil citlivého chlapa, který se ani ve třiačtyřiceti...
Lilia Khousnoudtinova je podnikatelka, filantropka a publicistka a v módě se pohybuje jako ryba ve vodě. Miluje šaty a zářivé barvy a nenechá se omezovat diktátem trendů ani módní policie. Jaké...
Pustit se do formování postavy ve vyšším věku vyžaduje zcela jinou strategii než v mládí. Úspěšné hubnutí po 60 totiž není jen o tom, jak spálit tuk, ale především jak neztratit drahocennou svalovou...
Záněty močových cest patří mezi potíže, které dokážou velmi rychle znepříjemnit každodenní život. Častěji trápí ženy, ale nevyhýbají se ani mužům. Stačí prochladnutí nebo oslabená imunita a...
Třicetiletý písničkář Jiří Drtil neměl jako dítě v žádném případě na růžích ustláno. Lékaři mu sdělili už v sedmi letech krutou diagnózu, ale nikdy boj o život nevzdal. A pozitivní mysl si držel i o...
Náhrdelníky, náramky, náušnice, prsteny, brože a další šperky vás nejen zdobí, ale zároveň vypovídají o vašem vkusu i o tom, co máte ráda, jaký styl a trendy vám sedí, jak umíte sladit oblečení s...
Letní období přeje seznamování. I když se říká, že letní lásky nemají dlouhého trvání, nemusíme si tím kazit náladu. Uvidíme, co z toho bude. Někteří z nás mají opravdu velikou šanci. Naprosto se...
Sedmého července se slaví světový den čokolády. Ta ovšem nemusí mít negativní vliv na vaši postavu, pokud ji protentokrát nezařadíte do jídelníčku, ale do šatníku. Podívejte se na inspiraci pro léto...
Proč někdo dokáže vytrvat a jiný své plány opouští po několika dnech? Odpověď není v silnější vůli, ale v tom, jak funguje naše psychika. Psychologové popisují několik jednoduchých strategií, díky...
Miso už dávno není výsadou milovníků japonské kuchyně. Tato tradiční fermentovaná pasta se stává stále běžnější součástí evropských domácností. A není divu. Dodává pokrmům nezaměnitelnou chuť umami,...
S mým starším bratrem nás od sebe dělí dva roky. Když jsme byli malí, byli jsme klasická dvojka, ale všechno se změnilo, když brácha přišel do puberty. Našel si divoké kamarády, začal experimentovat...
Léto 2026 nebude tradičním obdobím dovolených, protože jej charakterizují dynamické změny, akční vývoj a průlomová rozhodnutí. Povede to zejména k zásadnímu přehodnocení toho, jak fungujete,...
Personalizace oblečení už není jen trend, ale způsob, jak projevit v módě vlastní hlas. Monogramy, přívěsky nebo výšivky propůjčují i obyčejným kouskům charakter a jedinečnost. Stylistka Julia...
Záněty močových cest patří mezi potíže, které dokážou velmi rychle znepříjemnit každodenní život. Častěji trápí ženy, ale nevyhýbají se ani mužům. Stačí prochladnutí nebo oslabená imunita a...
Jak se nám bude dařit v druhém červencovém týdnu podle hvězd? Raci, mohou se vám ozvat potíže se spánkem nebo s migrénami. Proto o sebe dobře pečujte. Kozorozi, tento týden bude ideální pro úklid...
Dnes už jsou mnohdy ve věku babiček, v devadesátých letech však byly krásky z naší galerie na vrcholu kariéry a stanice MTV vysílala videoklipy, ve kterých excelovaly. Podívejte se na zpěvačky, které...