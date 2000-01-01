náhledy
Delší kabát z černé kůže by působil příliš tvrdě. Vyměňte ho raději za semišový, který působí elegantně a mladistvě. Skvěle vynikne ve spojení s ležérními džínami a mokasínami nebo balerínkami. Pokud patříte mezi menší ženy, vhodné jsou kozačky s platformou. Cena 1499 Kč
Autor: Zara
I když semiš nejlépe vynikne na klasické hnědé, dejte šanci také khaki odstínu, který je právě hitem. Oversize střih se skvěle hodí pro chladnější rána, protože pod něj skryjete i slabší svetřík v kontrastní barvě. Cena 1499 Kč
Autor: Zara
Dost možná už jste všechny své šaty uklidila na dno skříně. Pravda je, že ty lehké už letos neunosíte. Zcela vzdávat se jich ale nemusíte. Šik šatovka vás zahřeje a v kombinaci s roláčkem se stane vaším spojencem po celý podzim. Když celek sladíte do jedné barvy – hnědé nebo černé, určitě zabodujete. Cena 499 Kč
Autor: Reserved
Sukně nemusí být za každou cenu jen známkou noblesy. Nedbalé elegance docílíte, obléknete-li semišovou sukni áčkového střihu, který je vhodný zejména pro ženy s typem postavy hruška. A k tomu přidejte ležérní volný svetřík nebo halenku. Kozačky jsou naprostou nutností! U všech kousků oblečení se držte zemitých odstínů. Cena 8499 Kč
Autor: M&S
Stejně jako na spoustu různých věcí si i na semiš musíme zvyknout. Je to velmi výrazný materiál, kterému se mnozí vyhýbají. Abyste se v tomto ohledu nejdřív osmělila, doporučujeme začít s doplňky – botami nebo kabelkou. Hitem sezony jsou obrovské tašky, do kterých se vejde všechno – od menšího nákupu až po nutnosti do práce. Právě na kabelce semiš nejlépe vynikne. Cena 2999 Kč
Autor: Lindex
Už delší dobu platí, že košile se dají nosit samostatně jako svršek nebo přes oblečení jako sako nebo lehká bunda. Semiš má nespornou výhodu v tom, že hřeje, proto se hodí na chvíle, kdy by se chtělo ke slovu znovu přihlásit babí léto. Koupí šik semišové košile tak rozhodně nešlápnete vedle. Cena 1699 Kč
Autor: Lindex
I když počasí krátkému overalu do karet nehraje, nenechte se tím odradit. Tento semišový komplet bude skvěle vypadat ve spojení s vysokými kozačkami. Pro vytvoření křivek přidejte kožený pásek. Cena 7920 Kč
Autor: H&M