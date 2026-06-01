Chcete, aby vám šaty opravdu slušely? Vybírejte je podle střihu, ne dle trendů. I když ty jsou letos velmi příznivé a otevřené prakticky všemu...
V kurzu zůstávají květinové vzory, tentokrát ale v živějších barvách a na vzdušnějších materiálech, které krásně splývají a pohybují se s postavou.
Vedle nich se prosazuje i minimalismus – jednoduché šaty s čistými liniemi, které doplňuje zajímavý detail, například řasení, asymetrie či snížený pas.
Vytáhnout můžete i basic midi šaty z pleteniny z loňska, stačí si jen trochu pohrát s detaily a oživit je páskem. Nicméně upnuté modely nejsou až tak potřeba, když se na ně necítíte, jistě oceníte to, že střihy jsou mnohem volnější a příjemně se nosí.
Článek vznikl pro časopis Tina.