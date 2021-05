Možná, že zrovna nepatříte k vášnivým fanynkám šatů, ale věřte, že pokud zvolíte ideální střih pro vaši postavu a barvy, které ještě zvýrazní váš půvab, změníte názor. Chce to jenom dobře vybírat a dát si načas.

K tomu, aby vám šaty opravdu seděly, je střih alfou i omegou. Začněme tedy tím, jakému typu postavy co sluší.

Toužíte v šatech zakamuflovat široká stehna a boky? Zvolte model se zajímavou vrchní částí, která odpoutá pozornost od spodních partií. Může to být třeba hlubší výstřih, výraznější aplikace nebo jiný nápaditý detail. Každopádně ty pravé šaty pro vás by měly mít áčkový střih.



Pro typ postavy s větším bříškem jsou vhodnou volbou splývavé šaty s výstřihem do véčka. Vyvarujte se ovšem pásků.

Pokud jste majitelkou ladných křivek ve tvaru přesýpacích hodin, sáhněte po přiléhavých šatech, které ještě zvýrazní váš štíhlý pas.

Jestli zrovna křivkami neoplýváte, absolutně to nevadí. Takzvané chlapecké postavě sluší hned celá řada střihů, ať už jsou to šaty pouzdrové, do áčka, volné s módními postranními kapsami nebo oversize. Budou vám slušet i rozevláté výrazné volány, řasení, pestré barvy nebo větší vzory. Šaty přepásejte páskem, ať vynikne váš pas, a postava se tak opticky vytvaruje.

Korpulentnější dámy by se měly vyhnout výrazně barevným a velkým vzorům a volit jemné, decentnější potisky a barvy. Ženy malé postavy by určitě neměly zapomínat na botky na podpatku, které hezky prodlouží nohy.