V minulosti zažívaly batikované kousky oblečení obrovský boom. Kdo si neobarvil staré triko, nebyl trendy. Pak se na tyto ručně vyráběné poklady pozapomnělo, dnes jdou opět do módy. Kupodivu se dají nosit i do společnosti. Známé hollywoodské dámy to moc dobře vědí a v batikovaném oblečení jsou za hvězdy.