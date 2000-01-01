náhledy
Potřebujete odvést pozornost od silnějšího zadečku a upoutat na štíhlý pas a bříško? Pořiďte si asymetrické sako inspirované frakem s příměsí vlny – zvýrazní křivky, které jsou žádoucí a zamaskuje to, co chcete, aby zůstalo světu skryto. Jedná se o sofistikovaný střih, jenž podtrhne vaši výjimečnost. Cena 2999 Kč
Autor: Zara
Pokud hledáte klasiku, kterou zkombinujete se vším a jež nikdy nevyjde z módy, vsaďte na padnoucí černé sako s jedním knoflíkem. Nesmrtelná je kombinace s bílou halenkou a společenskými kalhotami. Cena 1999 Kč
Autor: Zara
Zajímavý střih saka zaručí, že se stane hlavním klenotem outfitu – bez ohledu na to, s čím ho zkombinujete. Sako bez klop je vhodné i pro ženy s bujným poprsím. Odnímatelná šála je zajímavým doplňkem. Cena 1599 Kč
Autor: Zara
Řadu let už se na výsluní drží oversize střihy – takové, které působí, jako byste si sako půjčila od manžela. Nejinak je tomu i v aktuální sezóně. Abyste se výrazně odlišila od pánského stylu, doporučujeme typicky ženskou barvou – červenou, růžovou nebo klidně žlutou. Cena 599 Kč
Autor: Mohito
Hit z 90. let, kdy se nosila saka s výraznými vycpávkami, se znovu vrací do módy. Nejsou ovšem určena pro všechny – opticky totiž rozšiřují horní polovinu těla. Slušet budou „hruštičkám“ nebo naopak ženám, které jsou velmi drobné. Rudá barva je velmi výrazná, kombinujte ji proto s tmavými odstíny. Cena 2999 Kč
Autor: Mango
Ženám s typem postavy přesýpacích hodin nejvíce sluší saka, která jsou v oblasti pasu mírně zúžená. Pokud takové v obchodě nenajdete, žádný problém. Ke zvýraznění siluety si totiž můžete dopomoci páskem – přesně jako je vidět na modelce. Barevnost ani počet knoflíků na saku nehrají absolutně žádnou roli. Cena 2299 Kč
Autor: Reserved
Že se dá sako nosit i jinak, než běžně vídáme, dokazuje tento model. Pro vytvoření nedbalé elegance zvedněte klopy na saku a k přišitému pásku přidejte ještě jeden, který bude ve stejném odstínu jako sako. Drobné kostičky lichotí i silnější postavě. Cena 599 Kč
Autor: F&F
Světlá saka nejsou určena jen pro letní období, unosíte je celoročně. Doporučujeme zvolit neutrální barvu, jako je pudrově růžová, která lichotí pleti a snadno se kombinuje. Cena 998 Kč
Autor: C&A
Zkrácené sako s výraznými ramenními vycpávkami se hodí pro ženy všech typů postavy. Prodlouží nohy a opticky vám přidá pár centimetrů výšky. Doporučujeme nosit ho s kalhotami s vyšším pasem, tak vám vykouzlí krásné proporce. Cena 399 Kč
Autor: Bonprix