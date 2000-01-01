náhledy
Hledáte skutečně sofistikovaný a ojedinělý model, který unosíte na slavnostní večeři nebo do divadla? Dlouhé šaty s vázankou a řasenými rukávy jsou tím pravým ořechovým. Nosit je můžete samostatně nebo jako doplněk přes kalhoty ve stejné barvě, přesně jako vidíte na modelce.
Autor: Zara
Denimové bundy nikdy nevyjdou z módy. V aktuální sezóně nejvíc zaujmete modelem ze světlé džínoviny v oversize střihu. A pokud bude mít ještě výrazné nárameníky, půjde o úplnou módní trefu. Na každodenní nošení ideální kousek.
Autor: Stradivarius
Zkrácené sako připomínající husarskou uniformu je stylové a nadčasové, aktuální tvar mu dodávají právě ramenní vycpávky. Bude se skvěle vyjímat v kombinaci s riflemi nebo například dlouhou koženou sukní.
Autor: H&M
Úpletová vestička s ostře tvarovanou linií ramen vám bude slušet, obzvlášť pokud máte postavu ve tvaru hrušky. Dodá totiž objem tam, kde je třeba, a opticky vyváží nesouměrnou postavu.
Autor: Reserved
Saténová halenka v trendy burgundském odstínu je na podzim jako dělaná. Unosíte ji do práce i na slavnostnější příležitosti. Zajímavým prvkem je štrasové zdobení na rameni, který jí dodává slavnostní punc. Další výrazné doplňky už nejsou potřeba.
Autor: Mohito
Kalhotové kostýmy se v posledních letech vrátily do módy a zdaleka nepatří jen do šatníků bankovních úřednic. Nosí se v nejrůznějších barvách i střizích a tento se zkráceným dvouřadým sakem s výraznými rameny je obzvláště šik. Sáčko navíc bude ladit i s obyčejnými džínami nebo podzimní sukní s vyšším pasem.
Autor: Reserved
Koženková bunda s výraznými knoflíky a důmyslným řasením v oblasti ramen a nabíranými rukávy vychází ranými z módní éry 90. let, která se momentálně vrátila na výsluní. Díky svému střihu nepůsobí tvrdě a bude vaší spolehlivou společnicí celý podzim.
Autor: H&M
Oversize sako s klasickým dezénem jemné kostky nikdy nevyjde z módy. Vypadá skvěle ke kalhotám i sukním a nosí se do práce i do města. Pánskému stylu dodá ženskost vázačka v pase, jež zdůrazní křivky postavy.
Autor: Reserved