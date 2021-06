Každá žena nemá to štěstí, že dostane do vínku postavu modelky. To ale vůbec nevadí, byla by to nuda. Chytře a nápaditě zkombinovaný outfit dokáže totiž opticky ubrat klidně i jednu konfekční velikost. Je třeba zamaskovat partie, které by mohly být štíhlejší, a zdůraznit ty, které jsou „v pořádku“.

Poměrně častým omylem je myslet k si, že pokud máte plnoštíhlou postavu, nadbytečná kila zakryjete širokými a beztvarými hábity. Tak to opravdu není, spíše naopak. Postava pak působí neforemně.

Perfektním fíglem jsou kombinace různých kousků oblečení - třeba ve dvojí optice - a především promyšlené vrstvení. To odpoutá pozornost od problematických partií.

Máte objemnější horní část těla, široké boky, větší zadeček, ale celkem štíhlý pas? Zdůrazněte ho šaty s nepříliš širokým páskem.

Pokud do kil navíc patří i velké bříško, ale nohy jsou štíhlejší, sáhněte po širší a delší halence, tunice nebo zajímavé vestě a zkombinujte ji s kalhotami v užším střihu. Při vrstvení zkuste například rovné džíny, delší košili a kratší bundičku nebo sako.

A jak jinak, zeštíhlující efekt mají také boty na vyšších podpatcích.