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Hrdá na své křivky. Vyneste své plné tvary v kouscích, které budou slušet


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Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Mnoho žen bere při oblékání plnější postavu jako výzvu. Styl ale s velikostí nesouvisí. Osvojte si jednoduché tipy, díky kterým se budete cítit pohodlně, sebevědomě a šik, radí stylistka Veronika Coufalová.

Vsaďte na kvalitní materiály

V létě vybírejte látky, které jsou příjemné na těle a umožňují pokožce dýchat. Nejlepší volbou jsou len, bavlna nebo viskóza. Osobně mám velmi ráda taky hedvábí, které působí luxusně, je lehké a krásně kopíruje postavu. Výborně vám poslouží i tencel. Na dotek je velmi jemný, elegantně splývá, dobře odvádí vlhkost a během horkých dnů vás ochladí

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Žena a život

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Zapojte barvy

Představa, že plnoštíhlé ženy musejí nosit pouze černou, je mylná. Léto je ideální příležitostí dopřát si více barev, lehkosti a hravosti. Co takhle vyzkoušet například odstíny modré, zelené, malinové, bílé nebo krémové?

Nebojte se ale ani žluté, která nádherně rozzáří pleť, nebo sytě růžové či tyrkysové. Pamatujte si, že výrazná barva nepřitahuje pozornost k váze, ale k osobnosti.

Přizpůsobte oblečení postavě

Pokud máte výraznější boky, můžou vám slušet áčkové sukně nebo šaty. Ženy s plnějším bříškem zase ocení zavinovací střihy nebo modely se zvýrazněným pasem. Zásadní je zdůraznit své přednosti a pracovat s nimi.

Pozor si však dejte na příliš těsné oblečení. Mnoho žen si kupuje menší velikost v domnění, že budou působit štíhleji. Opak je ale pravdou – kousky, které se zařezávají nebo příliš obepínají, často zvýrazní partie, které chceme upozadit.

Nahoďte kimono

Japonský župánek už nepatří pouze do soukromí. Stal se běžnou součástí letního šatníku a díky své vzdušnosti i pohodlnému střihu patří k nejoblíbenějším svrchním vrstvám pro teplé dny.

Skvěle vynikne s jednoduchým tílkem a kalhotami z lehkých materiálů, ale nosit ho můžete i přes šaty. Nebojte se sáhnout po výraznějším vzoru, barvě nebo zajímavé délce. Kimono dodá vašemu stylingu originalitu.

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Dopřejte nohám odpočinek

Zapomeňte na myšlenku, že musíte celý den trávit na podpatcích, abyste si opticky prodloužila a zeštíhlila nohy. Dnes existuje spousta krásných a pohodlných variant – od kožených pantoflí přes elegantní páskové sandály až po síťované baleríny, které patří mezi největší trendy této sezony. Když se cítíte dobře, budete působit sebevědoměji, uvolněněji a přirozeněji.

Nebojte se výrazných vzorů

Mnoho žen s plnými křivkami se jim vyhýbá, protože mají pocit, že jim přidávají na objemu. Ve skutečnosti ale správně zvolený vzor dokáže outfit oživit a dodat mu osobitost.

Nemějte obavy z květinových motivů, geometrických prvků ani výraznějších potisků. Fungují na šatech, halenkách, sukních i kalhotách. Důležité je, aby vámi vybraný vzor ladil nejen s vaší postavou, ale taky s osobností. I zde platí, že méně je více, takže na to myslete při výběru.

Článek vyšel v časopise Žena a život.

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