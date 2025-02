Móda pro dva? Důležité je sladit v páru styl, barvy i střih

Když vyráží muž se ženou do ulic a míří třeba na nějakou společenskou akci, je přímo žádoucí, aby jako pár i vypadali. To znamená, že by měli být sladění nejen partnersky, ale také stylově.

Nejde o to, že by si snad vyšli ve stejných šatech, naopak, každý by měl nosit to své, zachovat si jedinečný šmrnc, ale tak, aby vytvářeli harmonickou a perfektně sehranou dvojku.

Jak toho docílit? Začněte společným výběrem barviček – sáhněte po odstínech, které vás oba oslovují, a držte se jich. Jestli tápete, například kombinace neutrálních tónů, jako je černá, bílá a šedá, bude fungovat vždycky. V praxi to znamená, že pokud žena zvolí černé šaty, vezme si muž černé sako.

V tomto směru lze i experimentovat. Jestli má váš partner pruhovanou košili, můžete vynést halenku s podobným vzorem, ale v odlišné barevné variantě, nebo třeba proužky oživit puntíkovaným dezénem.

Dále se pokuste vyladit střih, je vám nejspíš jasné, že romantické šaty plné volánků si nebudou rozumět s minimalistickým oblekem. Má-li vše opravdu korespondovat, je nutné, aby se oba cítili ve vybraných kouscích komfortně a pohodlně. To je skutečným klíčem k úspěchu.