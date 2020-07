Co kilogramům navíc (ne)sluší

Záleží, z jakého úhlu pohledu na plus size módu nahlédneme. Nabízejí se oděvní „fámy”, nositelčina odvaha a diktát současné doby, který je boubelkám dnes velmi nakloněn.

Zastaralá stylingová pravidla doslova zakazují ženám plnějších tvarů nosit bílou barvu, výrazné motivy, tílka, zkrácené délky svršků, atd. Je pravdou, že zmíněné prvky mohou být pomyslnou škodnou, ale také tomu může být zcela naopak. Nejdůležitější roli zde hraje soudnost. Jestli máte větší bříško, není na místě jej odhalovat. Poutat k problémové části pozornost pomocí „okatých” a nevkusných detailů. Když ale máte hezky klenuté boky a kulatý zadeček, byla by škoda jej maskovat.

Ač stále častěji dámy hlasitě bojují za kilogramy navíc, vytlačují do pozadí klasické „modelkovské” míry, stále najdeme nespočet těch, co nerady vlastní tělo ukazují. Raději zvolí úkryt v podobě široce střiženého, především pak neforemného oblečení. S tímto blokem je potřeba pracovat. Až půjdete příště do práce, vyberte šaty odhalující o maličko více kůže, těsněji kopírující křivky siluety. Možná se zprvu budete cítit nesvá, ovšem uvidíte, jak okolí vaší změnu uvítá. Těmito drobnými krůčky posilujete své sebevědomí. Jste na nejlepší cestě k tolik potřebné sebelásce, která se na atraktivním zevnějšku podepíše úplně nejvíc.