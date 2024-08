Staňte se plavkovou královnou. Při výběru je důležitá i barevná typologie

Napadlo vás někdy, že vaše zbrusu nové plavky vznikly v loňském či předloňském roce? Je to tak! O tom, jak vypadají, rozhodly dva různé profesionální týmy z různých zemí či dokonce kontinentů před mnoha a mnoha měsíci. Jsou to designéři plavkoviny (tedy oné specifické látky pro plavky), kteří vymysleli letošní vzory a barvy. A také týmy návrhářů jednotlivých značek (např. C&A, F&F, Triola, Astratex atd.), kteří si od výrobců látek některé vybrali, nakoupili a navrhli z nich modely vhodné pro svoji cílovou skupinu.

Návrháři se částečně inspirovali trendy z velkých módních přehlídek, na druhé straně museli svou fantazii krotit a přizpůsobit vše požadavkům konfekce – tedy tomu, že každý model se bude vyrábět průmyslově a v počtech i desetitisíců kusů.

Na barvě záleží

Asi jste již slyšeli, že barvu roku určují odborníci ze světového institutu Pantone Colour Institute. Jejich volbou se pro další sezonu inspirovali i výrobci plavkoviny.

Jenže co je právě trendy, je ovlivněno i tím, kdo si plavky koupí. Něco jiného chtějí ženy v Evropě, tedy takové barvy a vzory, které sluší ženám se světlou pletí. Afričankám zase „seknou“ všechny odstíny hnědé, okrové a žluté, kterým se paradoxně naše ženy spíše vyhýbají.

„Budete se divit, ale pro výběr plavek je důležitá vaše barevná typologie – jste-li blondýna, zrzka, bruneta nebo černovláska. S barvou vlasů harmonizuje i barva pleti a výběr správné barevnosti vašich nových plavek,“ vysvětluje Dana Čermáková, profesionální designérka prádla a plavek v Triole.

A navíc v Evropě to mají jinak barevně nastaveno černovlasé Italky a Španělky a zcela odlišně Češky anebo ženy ze severní Evropy.

Kvalita v každém stehu

Jak už jsme se zmínili, vývoj každého modelu plavek trvá víc než rok, ovšem ušití je mnohem rychlejší. Zkušená švadlenka zvládne plavkové kalhotky asi za 8 minut a plavkovou podprsenku asi za 25–33 minut. Ta má často přes 20 dílků, které musí velmi pečlivě sešít dohromady. Tuzemští výrobci plavek si na kvalitu potrpí, každý milimetr odchýlení totiž znamená chybu.

Plavky zkrátka nejsou zimní bunda! Všechny materiály splňují evropské normy a jsou předem testované ve všech možných podmínkách. Například ve slané i chlorované vodě, v lázeňském prostředí i na přímém slunci. Veškeré komponenty a zapínání jsou hypoalergenní. Vhodnost každého střihu a správnou velikost každého modelu testují například v Triole desítky dobrovolných probandek.

Co právě frčí?

Pryč jsou doby, kdy se české ženy halily do jednodílných a jednobarevných, nejčastěji černých plavek. Za ně se chtěly schovat a stát neviditelnými. Dnes už se nestydí a neschovávají. Své proporce umí elegantně nosit. Už vědí, že existují sofistikované střihy a barevné vzory, které jim usnadní ukázat to, co samy chtějí, aby okolí vidělo. A v moderních dvoudílných plavkách umí schovat to, co má být světu skryto.

„Letos uděláte velkou parádu s lurexovým vláknem, které se pro efekt vplétá přímo do struktury plavkoviny. Krásný perleťový nádech se pak mění podle úhlu pohledu. A neodírá se, lesk zůstává i během nošení,“ upozorňuje na aktuální trend profesionální stylistka plavek Žaneta Ilutanová.