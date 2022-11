Podzim a zima v terénu, brrr, to zase bude. Ale nebojte se, jde to vychytat. Jen se musíte obléct tak, aby se tělo nepřehřívalo a nebyla mu ani zima. Teplo nesmíme ztrácet, a to se bohužel děje, pokud necháte volné největší únikové plochy, což je hlava, ruce a chodidla.

Na tyto části je vhodné zvolit vlněné krytí, rukavice, čepici, ponožky, pak teplo neuteče, ale zároveň vám nebude ani horko. Vlna nejen krásně vypadá, ale opravdu zahřeje, a je to materiál, který při správné péči vydrží roky.

Abyste mohla pohodlně regulovat teplotu celého těla, oblékněte si několik vrstev oblečení. To znamená prádlo a tričko, střední vrstva, kterou bude tvořit buď vesta, mikina nebo košile, a horní v podobě kvalitní nepromokavé bundy.

A co na spodní část těla? Když se před lety objevily na trhu prvně trekové legíny, mnoho milovníků outdoorových aktivit si klepalo na čelo. Legíny? Vážně?

No, ujaly se rychle. Co se pohodlí týče, nemají konkurenci. A navíc krásně obtáhnou postavu. Vyberte si takové, které vám dobře padnou a nikde vás neškrtí, ideálně s širokou pohodlnou gumou v pase. Také by měly mít reflexní prvky a zpevněná kolena, hodí se též, když jsou vylepšeny o praktické kapsičky.