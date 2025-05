Od jemných žlutých tónů po sytě oranžovou. Oblékněte se do barevné palety večerní oblohy, ve které budete zářit nejen na romantickém rande.

Příběh Anety: Náš vztah už je jen šeď a rutina. Mám se s přítelem rozejít?

Svého současného přítele jsem poznala na střední škole, když jsme se spolužačkami z ekonomky chodily na praxi do jedné firmy v našem městě. Mně tehdy bylo 16 let, jemu 22. Byla to láska na první...