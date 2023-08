Šlápněte do toho stylově. V těchto botách ještě v létě zazáříte

Pokud nechcete riskovat, že se vaše nožky dostanou doslova do úzkých a budou muset čelit nepříjemným zdravotním potížím, vybírejte boty nejen podle vzhledu.

Možná by u vás zvítězily vzdušné žabky, většina jich ale má plochou podrážku, což nohy nepotěší. Stejně tak není vhodná neprodyšná obuv. Nejlepší je tedy sáhnout po botě, která poskytuje prostor pro chodidla a umožní volnou cirkulaci vzduchu, aby nohy zůstaly suché a svěží. To je klíčové pro prevenci mykóz.

Zaměřte se na nazouváky či sandály s mírně klenutou podrážkou. Podpatky se na léto moc nehodí, zbytečně by dostávaly zabrat nožky i záda, ovšem boty s klínkem nevadí. Chodidlo potřebuje mít oporu, také vám poděkuje za podrážku, která tlumí nárazy.

Jinak řečeno, pro každodenní nošení a život ve městě jsou pohodlné sandály, případně i mokasíny skvělou volbou. Můžete si vybrat z pestré škály barev a materiálů, snadno tak doladíte všechny outfity.

Na outdoorové aktivity typu trek či výlet do přírody budou vhodné boty s robustní podešví a zpevněným kotníkem, mohou to být i speciální sandály. V žabkách pak vyrazte na pláž, lodičky s vykrojenou patou nebo špičkou si nechte na zvláštní příležitosti, nejlépe až na večer, kdy se trochu ochladí a pro nohu to nebude taková zátěž.