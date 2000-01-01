náhledy
Čokoládově hnědé, cena 2999 Kč
Autor: Vagabond
Robustní, cena 4199 Kč
Autor: Rieker
Zateplené, UGG 3, cena 3099 Kč
Autor: Geox
S otevřenou patou, cena 899 Kč
Autor: Mohito
Nařasené, cena 1599 Kč
Autor: Mohito
„Hadí“, cena 799 Kč
Autor: CCC
Minimalistické, cena 599 Kč
Autor: CCC
Ke kolenům, cena 1499 Kč
Autor: H&M
„Velbloudí“, cena 449 Kč
Autor: Deichmann
Pro chladné dny, cena 999 Kč
Autor: Deichmann
Ve stylu Mary Janes, cena 449 Kč
Autor: Deichmann
Extravagantní, Karl Lagerfeld, cena 4479 Kč
Autor: Fashion Arena Prague Outlet
Se stabilním podpatkem, cena 1995 Kč
Autor: Acord
Když podpatek, tak v těch nejvíc „in“ barvách vína a švestek. Budete na vysoké noze, na druhou stranu tento typ boty zpevní kotník a obuv je pohodlnější. Cena 1599 Kč
Autor: Deichmann