Příroda nás volá ven i v zimě. Základ je vrstvení a funkční materiály

Relaxaci, odpočinek, protažené svaly, čistou hlavu i plíce – to je to, co nám příroda nabízí. Ale jen ve vhodném oblečení k tomu nepřidáme rýmu a bolení v krku. Neseme pár tipů na praktické funkční kousky.