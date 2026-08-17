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Když příroda zavolá, nemůžete odolat. Tyto outfity vás na výletě nezradí

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Chladicí ručník, cena 219 Kč

Chladicí ručník, cena 219 Kč | foto: Frotery

Ledvinka, cena 1098 Kč
Batoh, cena 849 Kč
Top, cena 999 Kč
Láhev s chladicí vložkou, cena 349 Kč
15 fotografií
Je škoda sedět doma, když venku je tak hezky, a je úplně jedno, jestli vyrazíte do lesa na houby, na túru do hor nebo na procházku do parku. Vzhůru do zeleně! Tyto outfity vás podrží.

Co obléknout, když jdeme ven? Je příjemné občas nemyslet na to, jak moc formální musí naše oblečení být, zda se to či ono hodí a patří.

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Ve volných chvílích můžeme být na sto procent samy sebou, což ovšem neznamená, že by se oblečení do přírody mohlo a mělo jen tak odbývat.

Oblečení by mělo určitě být praktické, pohodlné, funkční – a proč k tomu nepřidat i módní? Nemusíte hned pořizovat nejtrendovější kusy, stačí se třeba sladit do „trendy“ barevnosti.

Při pobytu venku myslete na pravidla správného vrstvení oblečení. Pomůže vám to vyřešit řadu hrozících potíží. Oblečení i obuv přizpůsobte zamýšleným venkovním aktivitám.

Chladicí ručník, cena 219 Kč
Ledvinka, cena 1098 Kč
Batoh, cena 849 Kč
Top, cena 999 Kč
15 fotografií

Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.

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