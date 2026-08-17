Co obléknout, když jdeme ven? Je příjemné občas nemyslet na to, jak moc formální musí naše oblečení být, zda se to či ono hodí a patří.
Ve volných chvílích můžeme být na sto procent samy sebou, což ovšem neznamená, že by se oblečení do přírody mohlo a mělo jen tak odbývat.
Oblečení by mělo určitě být praktické, pohodlné, funkční – a proč k tomu nepřidat i módní? Nemusíte hned pořizovat nejtrendovější kusy, stačí se třeba sladit do „trendy“ barevnosti.
Při pobytu venku myslete na pravidla správného vrstvení oblečení. Pomůže vám to vyřešit řadu hrozících potíží. Oblečení i obuv přizpůsobte zamýšleným venkovním aktivitám.
Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.