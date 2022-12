Každé roční období má své jedinečné kouzlo. Chladnější dny proložené deštěm či sněhem jsou všeobecně méně oblíbené. Pohled na úchvatné umění matky přírody, která nejprve krajinu vybarví do fascinujícího ohňostroje barev a pak ji zahalí do ledového hávu, sice lahodí oku, ale tělu je někdy docela zima.

Tepelný komfort lze ovšem získat i jinak než posedáváním doma ve vytopeném obýváku a pozorováním měnící se scenérie za oknem. Stačí se vybavit módní nezbytností v podobě úpletu z kvalitního a především dostatečně hřejivého materiálu.

V dámském šatníku nalezneme hned několik zástupců pletenin. Od tradičních svetrů, přes moderní vesty, lichotivé šaty, čepice a ponožky až po trendy komplety. Jejich výběr většinou začíná a končí tím, že se nám líbí. Pokud nás ale módní kousek má opravdu ochránit před chladem, je zapotřebí více. Volba správného materiálu je v tomto případě klíčová.

Vlna

Stará dobrá klasika, na kterou bohužel nemá mnoho z nás příliš hezkých vzpomínek. Nejedno dítko totiž maminky oblékaly do kousavých vlněných modelů.

Právě tento dar přírody je ale pro zimní část roku k nezaplacení. Vlna má perfektní termoregulační vlastnosti. I když je vlhká nebo zcela mokrá, přesto hřeje. Neuvěřitelné, že? I skrze hustotu vláken je prodyšná a neabsorbuje pachy.

Vlna má ještě ten benefit, že je vhodná i pro alergiky.

Pleteniny sice můžeme vynášet téměř celý rok, jenže právě během nižších teplot na ně spoléháme. Vyžadujeme od nich dostatečnou izolační schopnost. Z tohoto důvodu se vyplatí při jejich koupi přemýšlet.

Merino vlna

Tento materiál se stal v posledních letech skutečným hitem. Jeho název vychází z druhu ovce. Má obdobně úžasné vlastnosti jako tradiční vlna, ale pyšní se dalšími benefity, pro které je tak populární.

Využívá se především při šití oblečení a doplňků pro fyzicky náročnější aktivity. Nejenže je prvotřídním izolantem, plní svou funkci i tehdy, když zmoknete, navíc je velmi měkká, příjemná na omak, nekouše, odvádí pot od těla, nezapáchá a ochrání proti UV záření.

První dojem, může klamat. Vždy si přečtěte složení vámi vybraného úpletu. Jen tak ochráníte tělo před chladem.

Kašmír

Je to ten vůbec nejluxusnější módní počin, který lze během chladných dní obléknout. Samozřejmě vzhledem k jeho kvalitě musíte počítat s vyšší pořizovací cenou. Kašmír patří mezi módní velikány a nejhřejivější materiály vůbec. Vzhledem k náročnosti jeho získávání a zpracování je přirozeně jedním z finančně nejnáročnějších kousků. Není to ale rozhodně marná investice.

Rada: Buďte obezřetná v péči o svůj kousek z kašmíru. Nejedna žena už po otevření pračky zaplakala. Při vyšší teplotě se exkluzivní tkanina srazí. Nesmí se ani vystavovat přímému teplu nebo věšet na sušák. Mezi jednotlivým nošením by se kašmír měl vyvěsit na čerstvém vzduchu.

Alpaka

Kašmír by si na své výsostné postavení měl dávat pozor. Co do hřejivosti i oblíbenosti ho totiž dohání poměrně nová tkanina, tedy alpaka. Vlna ze srsti lam žijících v Jižní Americe má podobné vlastnosti. Je také neuvěřitelně jemná, kůže pod ní doslova vrní blahem. Díky její všestrannosti ji tak najdete ve spoustě šatníků, od kabátů po šály.

Milujete ten pocit, když sedíte u vyhřátého krbu? Pak obdobně příjemné emoce umí navodit i kašmírový či jiný kvalitní svetr.

Mohér

Dalšímu z přírodních vláken se skvělou hřejivosti nechybí ani punc luxusu. Mohér je tkaninou s dlouholetou tradicí. Jde o vlnu, ale tentokrát ze srsti alpackých/angorských koz.

Je lehkým leč neskutečně odolným a pevným materiálem. Přes léta pravidelného nošení si stále uchovává svůj tvar. Samozřejmě za předpokladu, že je o něj dobře postaráno. Za zmínku stojí také jeho antibakteriální vlastnosti.

Akryl

Vlna ve všech svých podobách vás až tak nebere? Máte raději levnější kousky? Pak se nabízí modely z akrylu. Už sám název napovídá, že jde o syntetiku. Umělá tkanina má své výhody i nevýhody.

Oproti vlně nekouše, což je jeden z hlavních důvodů, proč jsou kousky z akrylu populární. Je potřeba ovšem počítat s nižší izolační schopností. Pokud se zpotíte, budete více cítit. Benefitem může být měkkost materiálu, co se nemačká, minimálně tvoří žmolky, rychle schne.

Buďte opatrná u krbu či jakéhokoliv jiného ohně, akryl je totiž velmi hořlavý. Aby toho tepla nebylo zase až moc.