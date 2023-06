Šaty dělají správné léto. Vyberte si svůj aktuální must-have kousek

Možná je to trochu otřepaná fráze, ale copak by to šlo bez květinových vzorů? Ani omylem! I letos si všechny romantické dušinky užijí. Budou tu pro ně maxi i midi kousky, krásně svěží a ženské, takové, k nimž je prakticky nezbytné pořídit si sandály a malou kabelku.

A aby to byla opravdu pořádná romantika, nezapomeňte přidat i nějaký ten volánek, který střihu dodá více objemu, u lehkých a vzdušných látek je to přímo žádoucí.

Pro volný čas si nezapomeňte rovnou zakoupit pohodlné tričkové nebo mikinové šaty, ty se hodí i k teniskám a batůžkům.

Jestli ale potřebujete trošku vytvarovat postavu, dbejte na to, aby byly přestřižené v pase. Co se barev týče, stále frčí jemné pastelové odstíny, ale docela zajímavým protipólem k nim jsou i modely s geometrickými vzory s kontrastním laděním, nevyzkoušíte je také?