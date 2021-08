Že máte nějaké to kytkované tričko nebo legíny, to je nejspíš samozřejmost, co by vám ale určitě s chybět nemělo, jsou zavinovací květované šaty. Jejich nadčasový a postavě lichotivý střih se neomrzí, navíc nikdy nevyjdou z módy, proto se do nich nebojte investovat. Bohatě se vám to vrátí!