Pokud má kožený nebo koženkový kousek vydržet, je třeba materiálu nikdy neskládejte, vždy je se o něj starat. Oděvy věšte na ramínka. Perte je jen na nízkou teplotu, a to jen tehdy, když výrobce praní doporučuje. Kůže nemá ráda vodu, proto pozor na déšť. A co jde, to naimpregnujte.