Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Sety jsou módní hit. Zapomeňte na nudný kostýmek a vyneste dokonalý pár

Když nemáte čas ani chuť na vymýšlení nových kombinací, sázkou na jistotu je jednoznačně set ze stejného materiálu. Nudné kostýmky ale nečekejte, tyto dvojice tvoří dokonalý pár a rozhodně zaujmou.
Volné pruhované kalhoty se v nové sezoně okamžitě stanou hvězdou vašeho...

Volné pruhované kalhoty se v nové sezoně okamžitě stanou hvězdou vašeho šatníku. Jsou ušité z příjemné směsi s přírodním lnem, mají pohodlný pas se stahovací šňůrkou, boční kapsy a široké nohavice. Cena 900 Kč | foto: Peacocks.co.uk

Ze stejného materiálu můžete mít sukni, kalhoty, top i košili. Jak je budete...
Ze stejného materiálu můžete mít sukni, kalhoty, top i košili. Jak je budete...
Košile a kalhoty s háčkovanou vsadkou budou perfektně ladit s dalšími...
Červený set z bavlněné krajky chce trochu odvahy, ale odměnou vám budou jen...
11 fotografií

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Pěkná baba, ale je jí kus. Denisa v Extrémních proměnách shodila 68 kilogramů

Denisa se raději vůbec nedívala do zrcadla. Onen pohled ji děsil: zírala na ni...

Denisa neměla lehký život. Opustili ji oba rodiče a byly chvíle, kdy neměla co jíst a čím topit. Traumata si zvykla zajídat, nevycházela z domu a utápěla se ve smutku. Výsledek? Váha 170 kilogramů....

Máte málo vlákniny? Těchto 30 potravin se vyplatí zařadit do jídelníčku

Ilustrační fotografie

Vláknina patří mezi klíčové živiny pro zdravé trávení, spokojená střeva i delší pocit sytosti. Denně bychom jí měli přijmout přibližně 25 až 30 gramů, což ale mnoho lidí nesplní. Přitom často stačí...

Recept na spokojené bydlení? Kuchyň, která vypadá jako obývací pokoj

Bílé kuchyně nahradila provedení v teplých přírodních barvách, patří k nim...

Zapomeňte, že nejdůležitějším místem v bytě či domě je obývací pokoj. Ani omylem. Letošní veletrh EuroCucina v Miláně jasně ukázal, že z kuchyně, která bývala jen funkčním prostorem, je dnes...

Sexy brunetka s miliony sledujících: Anastasia Karanikolaou překvapila proměnou

Modelka se za posledních pár let velmi proměnila.

Osmadvacetiletá modelka a influencerka Anastasia Karanikolaou prošla v posledních letech velkou proměnou. Z blond krásky je brunetka, kterou sledují miliony lidí na Instagramu a má rozjetou kariéru....

Zapomeňte na minimalismus. Do ulic se vrací drzá éra Superdrbny a sexy skinny

Skinny džíny, výrazné punčocháče, boho kabelky i masivní náhrdelníky. Trendy,...

Skinny džíny, výrazné punčocháče, boho kabelky i masivní náhrdelníky. Trendy, které definovaly začátek desátých let, se vracejí do módy – a spolu s nimi i styl známý ze seriálu Superdrbna nebo z éry...

Sety jsou módní hit. Zapomeňte na nudný kostýmek a vyneste dokonalý pár

Volné pruhované kalhoty se v nové sezoně okamžitě stanou hvězdou vašeho...

Když nemáte čas ani chuť na vymýšlení nových kombinací, sázkou na jistotu je jednoznačně set ze stejného materiálu. Nudné kostýmky ale nečekejte, tyto dvojice tvoří dokonalý pár a rozhodně zaujmou.

4. června 2026

K lékařům chodíme až moc, české zdravotnictví potřebuje změnu, říká pneumolog

Ve své kanceláři kouká na poněkud depresivní obraz, co má pověšený na zdi –...

Ve své kanceláři kouká na poněkud depresivní obraz, co má pověšený na zdi – obrovské plíce vyvedené černou barvou. Trochu připomíná fotografie povinně zveřejňované na krabičkách cigaret, jež by měly...

4. června 2026

Usměvaví pohodáři, silní vůdci? Tato znamení skrývají své pravé já za masku

Ilustrační snímek

Někteří lidé nosí masky pro zábavu, jiní, aby přežili. Jsou totiž hodně zranitelní nebo vnitřně unavení, a potřebují se tak chránit před okolím. Mohou se tak vyhýbat problémům nebo zařídit, aby kolem...

3. června 2026

Šperky jako záplaty pro duši: stříbro probudí intuici, měď dodá energii

Módní trendy na poli šperků velí vyrabovat vlastní šperkovnici, nehledě na...

Okrasné předměty na těle fungují nejen jako ozdoba, ale i coby psychická podpora. Jaké klenoty byste měli nosit?

3. června 2026

Máte málo vlákniny? Těchto 30 potravin se vyplatí zařadit do jídelníčku

Ilustrační fotografie

Vláknina patří mezi klíčové živiny pro zdravé trávení, spokojená střeva i delší pocit sytosti. Denně bychom jí měli přijmout přibližně 25 až 30 gramů, což ale mnoho lidí nesplní. Přitom často stačí...

3. června 2026

Příběh Davida: Přítelkyně chce sex skoro pořád, moje sebevědomí se hroutí

ilustrační snímek

Když jsme se s mojí současnou partnerkou před třemi lety poznali, byl jsem u vytržení. Našel jsem ženu, která je krásná, vtipná, samostatná a v posteli naprosto nespoutaná. Tehdy na začátku, v té...

2. června 2026

Zapomeňte na minimalismus. Do ulic se vrací drzá éra Superdrbny a sexy skinny

Skinny džíny, výrazné punčocháče, boho kabelky i masivní náhrdelníky. Trendy,...

Skinny džíny, výrazné punčocháče, boho kabelky i masivní náhrdelníky. Trendy, které definovaly začátek desátých let, se vracejí do módy – a spolu s nimi i styl známý ze seriálu Superdrbna nebo z éry...

2. června 2026

Dokonalá harmonie. Proč byste měla vyzkoušet kombinaci růžové a modré

Kardigan, cena 599 Kč

Kombinace růžové a modré vyjadřuje jemné souznění pastelových tónů. A skvělá zpráva? Tuto dvojici si můžete dovolit v jakémkoli věku i rozpoložení. Nechte se inspirovat.

2. června 2026

Sexy brunetka s miliony sledujících: Anastasia Karanikolaou překvapila proměnou

Modelka se za posledních pár let velmi proměnila.

Osmadvacetiletá modelka a influencerka Anastasia Karanikolaou prošla v posledních letech velkou proměnou. Z blond krásky je brunetka, kterou sledují miliony lidí na Instagramu a má rozjetou kariéru....

1. června 2026  8:23

Rakovina kůže není jen podezřelé znaménko. Tyto varovné příznaky nepřehlížejte

Ilustrační fotografie

Rakovina kůže se nemusí projevit jen změnou znaménka. Může vzniknout na plosce nohy, pod nehtem, ve vlasové pokožce i na sliznicích, kde ji lidé často přehlédnou. Právě netypické příznaky bývají...

1. června 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Dokonalé letní šaty: Vybírejte stylové kousky podle nálady i postavy

Retro klasika v podobě puntíkatých šatů se nikdy neomrzí. Je to přesně ten...

Nenechte se dlouho přesvědčovat, šaty jsou přesně to, co teď potřebujete! Máme pro vás inspiraci na letní šaty, ve kterých zazáříte. Objevte střihy, které lichotí vaší postavě a sednou vaší náladě a...

1. června 2026

Byla jsem až moc hodná holka. Naučit se říkat ne mi trvalo dlouho, říká Tereza Kostková

Premium
Herečka a moderátorka Tereza Kostková

Jak sama Tereza Kostková s nadsázkou přiznává, její život je rodinná sága, zamilovaný román a někdy i tak trochu detektivka. „Jen na thriller naštěstí nedošlo. A doufám, že ani nedojde,“ směje se...

1. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.