Článek vznikl pro časopis Rytmus života.
Sety jsou módní hit. Zapomeňte na nudný kostýmek a vyneste dokonalý pár
Pěkná baba, ale je jí kus. Denisa v Extrémních proměnách shodila 68 kilogramů
Denisa neměla lehký život. Opustili ji oba rodiče a byly chvíle, kdy neměla co jíst a čím topit. Traumata si zvykla zajídat, nevycházela z domu a utápěla se ve smutku. Výsledek? Váha 170 kilogramů....
Máte málo vlákniny? Těchto 30 potravin se vyplatí zařadit do jídelníčku
Vláknina patří mezi klíčové živiny pro zdravé trávení, spokojená střeva i delší pocit sytosti. Denně bychom jí měli přijmout přibližně 25 až 30 gramů, což ale mnoho lidí nesplní. Přitom často stačí...
Recept na spokojené bydlení? Kuchyň, která vypadá jako obývací pokoj
Zapomeňte, že nejdůležitějším místem v bytě či domě je obývací pokoj. Ani omylem. Letošní veletrh EuroCucina v Miláně jasně ukázal, že z kuchyně, která bývala jen funkčním prostorem, je dnes...
Sexy brunetka s miliony sledujících: Anastasia Karanikolaou překvapila proměnou
Osmadvacetiletá modelka a influencerka Anastasia Karanikolaou prošla v posledních letech velkou proměnou. Z blond krásky je brunetka, kterou sledují miliony lidí na Instagramu a má rozjetou kariéru....
Zapomeňte na minimalismus. Do ulic se vrací drzá éra Superdrbny a sexy skinny
Skinny džíny, výrazné punčocháče, boho kabelky i masivní náhrdelníky. Trendy, které definovaly začátek desátých let, se vracejí do módy – a spolu s nimi i styl známý ze seriálu Superdrbna nebo z éry...
Sety jsou módní hit. Zapomeňte na nudný kostýmek a vyneste dokonalý pár
Když nemáte čas ani chuť na vymýšlení nových kombinací, sázkou na jistotu je jednoznačně set ze stejného materiálu. Nudné kostýmky ale nečekejte, tyto dvojice tvoří dokonalý pár a rozhodně zaujmou.
K lékařům chodíme až moc, české zdravotnictví potřebuje změnu, říká pneumolog
Ve své kanceláři kouká na poněkud depresivní obraz, co má pověšený na zdi – obrovské plíce vyvedené černou barvou. Trochu připomíná fotografie povinně zveřejňované na krabičkách cigaret, jež by měly...
Usměvaví pohodáři, silní vůdci? Tato znamení skrývají své pravé já za masku
Někteří lidé nosí masky pro zábavu, jiní, aby přežili. Jsou totiž hodně zranitelní nebo vnitřně unavení, a potřebují se tak chránit před okolím. Mohou se tak vyhýbat problémům nebo zařídit, aby kolem...
Šperky jako záplaty pro duši: stříbro probudí intuici, měď dodá energii
Okrasné předměty na těle fungují nejen jako ozdoba, ale i coby psychická podpora. Jaké klenoty byste měli nosit?
Máte málo vlákniny? Těchto 30 potravin se vyplatí zařadit do jídelníčku
Vláknina patří mezi klíčové živiny pro zdravé trávení, spokojená střeva i delší pocit sytosti. Denně bychom jí měli přijmout přibližně 25 až 30 gramů, což ale mnoho lidí nesplní. Přitom často stačí...
Příběh Davida: Přítelkyně chce sex skoro pořád, moje sebevědomí se hroutí
Když jsme se s mojí současnou partnerkou před třemi lety poznali, byl jsem u vytržení. Našel jsem ženu, která je krásná, vtipná, samostatná a v posteli naprosto nespoutaná. Tehdy na začátku, v té...
Zapomeňte na minimalismus. Do ulic se vrací drzá éra Superdrbny a sexy skinny
Skinny džíny, výrazné punčocháče, boho kabelky i masivní náhrdelníky. Trendy, které definovaly začátek desátých let, se vracejí do módy – a spolu s nimi i styl známý ze seriálu Superdrbna nebo z éry...
Dokonalá harmonie. Proč byste měla vyzkoušet kombinaci růžové a modré
Kombinace růžové a modré vyjadřuje jemné souznění pastelových tónů. A skvělá zpráva? Tuto dvojici si můžete dovolit v jakémkoli věku i rozpoložení. Nechte se inspirovat.
Sexy brunetka s miliony sledujících: Anastasia Karanikolaou překvapila proměnou
Osmadvacetiletá modelka a influencerka Anastasia Karanikolaou prošla v posledních letech velkou proměnou. Z blond krásky je brunetka, kterou sledují miliony lidí na Instagramu a má rozjetou kariéru....
Rakovina kůže není jen podezřelé znaménko. Tyto varovné příznaky nepřehlížejte
Rakovina kůže se nemusí projevit jen změnou znaménka. Může vzniknout na plosce nohy, pod nehtem, ve vlasové pokožce i na sliznicích, kde ji lidé často přehlédnou. Právě netypické příznaky bývají...
Dokonalé letní šaty: Vybírejte stylové kousky podle nálady i postavy
Nenechte se dlouho přesvědčovat, šaty jsou přesně to, co teď potřebujete! Máme pro vás inspiraci na letní šaty, ve kterých zazáříte. Objevte střihy, které lichotí vaší postavě a sednou vaší náladě a...
Byla jsem až moc hodná holka. Naučit se říkat ne mi trvalo dlouho, říká Tereza Kostková
Jak sama Tereza Kostková s nadsázkou přiznává, její život je rodinná sága, zamilovaný román a někdy i tak trochu detektivka. „Jen na thriller naštěstí nedošlo. A doufám, že ani nedojde,“ směje se...