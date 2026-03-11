Klobouk, ať už jakéhokoli stylu, je sofistikovaným doplňkem, který je nejen praktický, ale i velmi módní.
Dokáže pozvednout outfit na vyšší úroveň, takže pokud před zrcadlem přemýšlíte, co vám chybí, zkuste sáhnout právě po pokrývce hlavy.
Nebojte se barev, neobvyklých materiálů ani tvarů. Pokud vás zajímá, podle čeho se v široké nabídce orientovat, který kousek by vám rozhodně neměl chybět ve sbírce, nebo jak se o něj starat, aby dlouho vydržel, projděte si naše tipy ve fotogalerii.
Článek vznikl pro časopis Žena a život.