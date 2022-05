Jedním z pilířů šatníku moderní ženy je i kardigan. Jinak řečeno, jednoduchý svetřík, který je jako dělaný pro dny, kdy ještě není úplně teplo, ale také už nemrzne. Je to zkrátka skvělý společník na přechodné období, samozřejmě za předpokladu, že bude z příjemného a jemného materiálu, který vás nebude kousat.

Najít takový je fuška, když se vám to ale povede, ochraňujte svůj božský svetr jako oblíbené džíny. Už jen proto, že jde o nadčasový kousek. Pokud si pořídíte model v základní barvě, máte jistotu, že vás bude provázet po celý život.

Jestli je dobré se na něco při výběru zaměřit, pak je to zakončení horního dílu. Tradičně je kardigan bez límce, má hlubší výstřih do véčka a zapínání na knoflíky, to už však dnes neplatí stoprocentně.

Límec, výstřih, nebo kapuce? Zip, knoflíky, nebo vůbec nic? Vše je možné. Volte podle toho, do jakého stylu chcete svůj outfit zakomponovat.