Vyrazte do světa pohodlným krokem. Sladit botky a kalhoty není těžké

Dáváte přednost kalhotám před sukněmi? Pak se určitě zajímáte i o to, jak vám sedí. Že je dopnete v pase a můžete se i posadit, aniž by se stala nějaká „nehoda“, to je jedna věc, druhá je pak délka nohavic. U normálně širokých by to mělo být dva až tři centimetry nad zemí – kalhoty nesmíte courat po chodníku, ani by se vám na nich neměly dělat varhánky.

Výjimkou jsou slim nohavice, ty mohou být kratší, ukazovat v nich kotník je naopak žádoucí, samozřejmě za předpokladu, že máte kotníčkovou ponožku.

I když i výstřední ponožky jsou v kurzu, mohou tvořit vtipné duo s širokými nohavicemi ve zkrácené délce. Ale nutno říct, že je to kombinace pro odvážné.

Ve sférách milovníků trendů ještě setrvejte, i boty mají co říct. Nicméně i přes všechny módní hity je nutné dbát na to, aby byla obuv primárně pohodlná. Jestli máte pocit, že vám konvenční kousky brání v přirozeném pohybu a noha je jako ve svěráku, vyzkoušejte takzvané barefoot.

Základem takové botičky je speciální ultratenká podrážka, která každý krok uměle netlumí, místo toho se přizpůsobí chodidlu. Zároveň mu však poskytuje potřebnou ochranu před zraněním, terénními nerovnostmi i počasím.

Ať už se rozhodnete pro barefoot nebo klasiku, vždy si pořizujte nové obutí s ohledem na tvar chodidla. Prsty by měly mít možnost se hýbat, to znamená, že bota musí sedět nejen na délku, ale i na šířku.