Sluníčko svítí, všechno jen kvete probouzení a radostná éra se logicky musela odrazit i v módě. Kromě šatů, sukní a přinesla něžných blůziček nová sezona samozřejmě i nové kabelky.
A co je dobrá zpráva, nabízí překvapivě širokou paletu stylů. Vyberou si tak všichni, protože v obchodech aktuálně září kabelky všech velikostí od kousků, ze kterých dýchá minimalistická elegance, až po ty s hravou texturou.
Bez ostrých hran
Tvrdé hranaté tvary aktuálně ustoupily měkčím liniím. Kabelky působí poddajněji, téměř jako by byly zmačkané v dlani. Semiš, jemná kůže, látkové modely, to vše vytváří dojem nenucené elegance. K lehkým trenčkotům i oversized sakům budou takové modely vypadat skvěle.
Hnědá v hlavní roli
Černá sice nezmizela, přece jen je to barva, kterou mají kabelky rády, ale letos jí silně konkuruje hnědá ve všech odstínech, od krémové až po tu, která připomíná čokoládu.
Hřejivé odstíny působí jemně a dokážou navodit dojem luxusu. Hnědá navíc funguje jako univerzální základ, sladíte ji s denimem, bílou i pastelovými barvičkami.
Extra tip
Jak správně vybrat kabelku? Slepě se řídit trendy není nutné. Kabelka by měla hlavně odpovídat vašemu životnímu stylu a tomu, co od ní očekáváte. Je jiné, když jich plánujete pořídit na sezonu několik, nebo pokud chcete jednu, univerzální.
Mini a maxi kousky
Je ve vaší režii, zda zvolíte drobné kabelky na telefon a pár nezbytností, nebo naopak velké shopperky, kam se vejde půl domu.
Jen střední velikosti kabelek jaksi ustupují do pozadí, je to buď hodně velká, nebo hodně malá.
Pastelové výzvy
Po zimní šedi se barvy zase přihlásily ochotně do služby. Pistáciová, máslově žlutá, světle modrá nebo pudrově růžová, jedna lepší barvička než druhá. Pastelová kabelka dokáže rozsvítit i jednoduchý outfit – třeba džíny a bílou košili.
Článek vznikl pro časopis Tina.