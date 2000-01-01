náhledy
Trendem sezóny jsou kabáty se zajímavými detaily, které se ovšem stále nesou v duchu minimalismu. Patří mezi ně i odepínací šála, která funguje jako módní doplněk a současně hřeje a ochrání před povětrnostními podmínkami. Cena 3999 Kč
Autor: Reserved
Kožené kabáty se nyní hřejí na výsluní! Jsou elegantní, šik a mladistvé. Nosí se zapnuté a měly by být hlavní hvězdou celého outfitu. Obligátní černou v posledních měsících nahrazuje vínová, která se stejně snadno kombinuje a působí jemněji. Cena 2599 Kč
Autor: Reserved
Dříve se považoval kožich nebo kožešinový límec na kabátě za známku luxusu. Tento trend pokračuje, jen se přesunul na humánnější cestu a vystačíte si i s umělou kožešinkou. Právě ta dodává jinak jednoduchému svrchníku elegantní vzhled a i jednoduchý kabát perfektně povýší. Cena 2499 Kč
Autor: Orsay
Potrpíte si na kožené křiváky, ale počasí už jim do karet nehraje? Pak je pro vás midi kabát s výraznými klopami z imitace kůže to pravé ořechové. Jemné detaily se postarají o mladistvý vzhled. Cena 1569 Kč
Autor: Orsay
Obrovské plyšové kožichy se hřejí na módním výsluní. Zahřejí a vypadají ohromně stylově. Vyplatí se investice do kvalitnějího kousku, levné syntetické kožíšky mnohdy působí lacině. Kožichy se nosí v elegantních i sportovních kombinacích třeba s teniskami. Cena 5799 Kč
Autor: Mango
Pokud jste v oblasti kabátů začátečnice, je pro vás vhodný prošívaný svrchník, který plní všechny funkce kabátu – hřeje, chrání oblast zad před prochladnutím a podtrhuje ženskost. Tento je dostatečně ležérní na to, aby byl vhodný na každodenní nošení. Cena 2999 Kč
Autor: Lindex
Nechcete se řídit módními trendy a sháníte kabát, který vám vydrží několik sezón? Pak volte jednoduchost – velké klopy, dvě řady knoflíků a šedou, hnědou nebo černou barvu. Chybu neuděláte, ani když si koupíte kabát v oversize střihu, pod který se vejde i huňatější svetr a zamaskuje nedostatky postavy. Cena 1459 Kč
Autor: H&M
Vzorovaný kabát doporučujeme zakoupit spíše dámám, které už v šatníku mají nějaký univerzální jednobarevný kousek. Jinak je ale tenhle s nesmrtelným dezénem kohoutí stopy perfektní! Ozvláštní každý jednobarevný outftit a vydrží vám v šatníku několik let. Cena 2329 Kč
Autor: Eloise
I když je černý nebo hnědý kabát sázkou na jistotu, chybu neuděláte, ani když sychravý podzim oživíte zářivější barvou. Brunetkám lichotí neonové odstíny zelené nebo žluté, blondýnky zase zazáří v růžové nebo modré. Abyste nepůsobila kýčovitě, k takto barevnému kabátu volte oblečení v neutrálních tónech. Cena 1599 Kč
Autor: Bonprix