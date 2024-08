Stylová jako Evropanky. Jak se odívají Italky nebo Řekyně?

Tak kam to bude? Že by do Itálie? Mekky módy, jak se této zemi, odkud pochází plno slavných návrhářů, říká. A ne nadarmo. Pro Italky je typické kombinování drahé elegance a levných kousků, klidně z druhé ruky. Nebojí se výstředností, zářivých barev ani maximalismu. Neznalému mohou až oči přecházet. Rády ukazují ženské křivky, a jestli je něco baví, tak boty na podpatku.

Ostatně, co čekat od země, odkud pocházel legendární Salvatore Ferragamo, tvůrce, který ve 20. století obouval půl Hollywoodu. Nesmějí chybět ani sluneční brýle a šátky, třeba i na hlavě.

A co Řecko? Moderní ženy jsou už trochu jinde, ale jestli chcete vzdát hold místní tradici, jistě si přibalíte do kufru šaty antického střihu. Jednoduché, ovšem velmi efektní, skryjí nedostatky postavy a vypadají prostě božsky. I z toho důvodu je Řekyně, většinou dámy krev a mlíko, nosí rády do dnešních dnů.

To v Anglii, hlavně v Londýně, vás i v létě zaskočí většina tamních žen klasickou pracovní „uniformou“. Punčochy, tmavá sukně, bílý vršek. Působí, jako kdyby si každé ráno vzpomněly na svůj studentský stejnokroj a potom si něco z něj znovu oblékly. Minimalismus je příznačný i pro volnočasovou módu, v Británii stále funguje spíš ke krku zapnutá blůzka než šaty s holými rameny.