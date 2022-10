Dokonalost je relativní pojem, a pokud jde o postavu, tak obzvlášť. V každém případě oděv dokáže mnohé skrýt.

Jenže nositelé by se v něm neměli ztratit. I při oblékání, které má podtrhnout vaše přednosti, musíte víc než na módní trendy dbát na to, v čem se cítíte dobře a co vám sluší.

Také barvy volte podle sebe. Ty, ve kterých se necítíte, vyřaďte. Když v nějakém časopise uvidíte něco, co vás zaujme, hned si udělejte poznámku či fotku. Inspirovat se je nezbytné!

Při výběru konkrétních kousků se držte jednoho pravidla. Oblečení musí sedět. Právě vám. Větší velikost kila navíc nezamaskuje, naopak je zvýrazní, ta menší ale také. Obzvlášť pozor na volná trika nebo košile do půlky stehen. Zmohutní vám v nich hrudník i sedací partie.

Nejznámějším trikem na vyladění proporcí je vrstvení. Kladete na sebe různě dlouhé a široké kousky, šikovně tak odpoutáte pozornost od větších boků nebo zadečku.

Barvy vybírejte podle toho, co hodláte zdůraznit, a co naopak schovat. Na silnější partie patří tmavá, na ty štíhlejší světlá. Vzory volte drobnější, nebojte se asymetrie. Nohy se ženám opticky protáhnou a zeštíhlí, když si vezmete boty na podpatku.