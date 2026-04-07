Móda, glamour a návrat ikonického příběhu

Pokračování jednoho z nejslavnějších módních snímků se po téměř dvaceti letech vrací. Film Ďábel nosí Pradu 2, který navazuje na legendární snímek ze zákulisí módní redakce, bude mít premiéru v českých kinech již od 29. dubna. Už o týden dříve, ve dnech 24. a 25. dubna, se mohou návštěvníci Westfield Chodov těšit na program inspirovaný světem módy, beauty a glamour atmosférou filmu a mohou soutěžit o lístky na film.
„Westfield Chodov se při této příležitosti na dva dny promění v prostor, kde se prolíná svět filmu a módy. Ve dnech 24. a 25. dubna zde návštěvníky čeká tematický program inspirovaný ikonickým příběhem – stylová stage, fotopoint a soutěže pro návštěvníky. Připravili jsme také speciální program pro členy Westfield Club, kteří si budou moci užít další exkluzivní zážitky,“ vysvětluje marketingová manažerka Westfield Chodov Marta Barbara Keszczyk.
Součástí programu budou také dvě zóny – Glam Station a Fashion Station, kde si návštěvníci mohou dopřát rychlou beauty proměnu. O líčení a úpravu vlasů se postarají světově známé značky a fashion stylisté nabídnou styling inspirovaný filmem. Návštěvníci se navíc mohou těšit na řadu soutěží o atraktivní ceny.
„Ďábel nosí Pradu je film, který se stal symbolem stylu, ambicí i zákulisí módního světa. Věříme, že atmosféra, kterou ve Westfield Chodov vytvoříme, návštěvníky alespoň na chvíli přenese právě do tohoto prostředí,“ říká marketingová manažerka Westfield Chodov Marta Barbara Keszczyk.
20th Century Studios již představilo oficiální trailer, plakáty i fotografie z filmu Ďábel nosí Pradu 2, které znovu otevírají dveře do světa módní redakce Runway. Téměř dvacet let po premiéře kultovního snímku se do svých ikonických rolí vracejí Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt a Stanley Tucci jako Miranda, Andy, Emily a Nigel. Pokračování tak znovu oživuje příběh, který v roce 2006 zásadně ovlivnil popkulturu i vnímání módního průmyslu celé generace. Film opět spojuje původní tvůrčí tým v čele s režisérem Davidem Frankelem a scenáristkou Aline Brosh McKenna a zároveň představuje nové postavy, které ztvární například Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu nebo B. J. Novak.