Základní poučku „svislé pruhy prodlužují a zužují, vodorovné zkracují a rozšiřují“ asi známe všechny, ale s pruhovaným oblečením se dá čarovat mnohem víc, a ledacos tak zamaskovat, nebo naopak zdůraznit. Myslete na to, než se pustíte do kombinací – hrajte si a sama uvidíte!

Lze v jednom outfitu kombinovat více pruhovaných kousků? Samozřejmě že ano. V našem případě je pruhovaná sukně velmi decentní, nenápadná, a tak ji veselá vestička, vyvedená v pastelových barvách, podpořená světle modrým trikem, doslova rozsvítí. Nápadné boty jsou pro odvážné.

Geometrické orgie? Možná, ale dohromady hladce plynoucí celek, i když by samozřejmě šlo snadno vyměnit kterýkoli kousek za jednobarevný. Celý outfit stojí především na tom, jak výborně funguje kombinace tří barev: bílé, černé a béžové. Mimochodem, ponča se stále nosí.

Připravte se na to, že jaro nás zaplaví barvami. I výrazné růžové bude patřit nadcházející sezona, a tak by byla škoda ji opomenout. O to, aby celek s pruhovaným trikem a bundou nepůsobil příliš sportovně, se postarají květinová partie trika, elegantní ženská linie dlouhé sukně a doplňky.