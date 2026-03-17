Z původně pracovních kalhot šitých z celtoviny se džíny postupem let vyšvihly až na každodenní oblečení pro všechny věkové skupiny. Prakticky nikdy nevyšly z módy, mění se jen trendovost různých střihů a stylů džín. V sezoně jaro–léto 2026 se na módní výsluní vracejí užší linie džínů.
Denim (džínovinu) najdete na nejrůznějším oblečení i doplňcích. S čím kombinovat a jak udržovat?I když opěvujeme univerzálnost denimu, přesto jsou místa a příležitosti, které by měly zůstat džínům a džínovému oblečení zapovězeny: třeba formálnější setkání, návštěvy divadel, některé společnosti je vyjímají i z firemních dress codů.
Džíny (pozor, ty děravé už jsou hodně „out“) můžete nosit stejně tak s trikem a mikinou či svetrem, jako s halenkou a sakem.
Zajímavě ladí sportovní charakter denimu s jinými romanticky laděnými kousky oděvů nebo doplňky. Dobře vypadá i džínový outfit od hlavy až k patě, dejte ale při kombinování pozor na různé odstíny, struktury a kvalitu denimu.
Pro zachování barvy a struktury perte džínovinu vždy naruby a při nižší teplotě.
Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.