Vítejte v tmavomodrém světě. Džínovinu unosíte odshora až dolů

Autor:
Není snad univerzálnějšího oblečení, než jsou „obyčejné“ džíny, stejně jako džínové oblečení vůbec. Nikdy nestárne, a pokud náhodou vejde v nemilost, záhy se vrací. Máte doma svůj denimový šatník pořádně vybavený?
Džíny, cena 998 Kč, bunda, cena 998 Kč

Džíny, cena 998 Kč, bunda, cena 998 Kč | foto: C&A

Džíny, cena 1999 Kč
Bunda, cena 698 Kč
Sukně, cena 998 Kč
Pásek, cena 860 Kč
13 fotografií

Z původně pracovních kalhot šitých z celtoviny se džíny postupem let vyšvihly až na každodenní oblečení pro všechny věkové skupiny. Prakticky nikdy nevyšly z módy, mění se jen trendovost různých střihů a stylů džín. V sezoně jaro–léto 2026 se na módní výsluní vracejí užší linie džínů.

Aktuální číslo

Chvilka pro tebe

Předplatné můžete objednávat zde

Denim (džínovinu) najdete na nejrůznějším oblečení i doplňcích. S čím kombinovat a jak udržovat?I když opěvujeme univerzálnost denimu, přesto jsou místa a příležitosti, které by měly zůstat džínům a džínovému oblečení zapovězeny: třeba formálnější setkání, návštěvy divadel, některé společnosti je vyjímají i z firemních dress codů.

Džíny (pozor, ty děravé už jsou hodně „out“) můžete nosit stejně tak s trikem a mikinou či svetrem, jako s halenkou a sakem.

Zajímavě ladí sportovní charakter denimu s jinými romanticky laděnými kousky oděvů nebo doplňky. Dobře vypadá i džínový outfit od hlavy až k patě, dejte ale při kombinování pozor na různé odstíny, struktury a kvalitu denimu.

Pro zachování barvy a struktury perte džínovinu vždy naruby a při nižší teplotě.

Džíny, cena 1999 Kč
Džíny, cena 998 Kč, bunda, cena 998 Kč
Bunda, cena 698 Kč
Sukně, cena 998 Kč
13 fotografií

Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

17. března 2026

Vítejte v tmavomodrém světě. Džínovinu unosíte odshora až dolů

Džíny, cena 998 Kč, bunda, cena 998 Kč

Není snad univerzálnějšího oblečení, než jsou „obyčejné“ džíny, stejně jako džínové oblečení vůbec. Nikdy nestárne, a pokud náhodou vejde v nemilost, záhy se vrací. Máte doma svůj denimový šatník...

17. března 2026

14. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.