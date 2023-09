Teď je ideální počasí na výlet. Co si obléct do přírody?

Nejdůležitější je cítit se dobře, pohodlí nadevše, dalo by se říci. A když míříte někam do lesa, platí to obzvlášť. Nesmí vám být ani horko, ani zima, klíčem k úspěchu je tedy vrstvení.

Bavlněné a podobně příjemné materiály budou v tomto případě výhrou. Zajistí, že nedojde k přehřátí, ale ani k podchlazení. A taková flanelka uvázaná v pase je evergreen, který má své příznivce už tolik let, že to ani na prstech nespočítáte.

Jestli lze něco doporučit, pak snad jen to, abyste krátké šortky a tašky přes rameno nechali doma. Vaše nohy budou v bezpečí v dlouhých nohavicích, přece jen v lese nebo na louce občas o něco zavadíte a snadno se odřete, o otravném hmyzu ani nemluvě.

A záda vám poděkují – s batohem se kráčí dobrodružství vstříc snáz. A nezapomeňte ani na pokrývku hlavy, i její přínos v přírodě naplno doceníte.