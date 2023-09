Návrat do práce nemusí tak bolet. Září je přece důvod obnovit šatník

Nové začátky, nové módní výzvy, i tak by se dalo charakterizovat září, měsíc, kdy nastává zásadní zlom. Plavky, žabky a kufry už pomalu uklízíme do skříně a přichází to, čemu se říká podzimní prozření. A alou do práce! Naštěstí si to jde zpříjemnit i obohacením svého šatníku.

Podzimní pracovní móda slibuje uvolněné, ale dostatečně elegantní kousky, jež budou kombinovat klasiku s osvěžujícími prvky.

Ke střízlivému saku zvolíte třeba kalhoty v zářivé barvičce a obyčejný bílý top, výsledkem bude originální outfit, který ale odpovídá pojetí pracovního stylu oblékání.

Kalhoty lze nahradit samozřejmě i sukní, klidně nějakou s výrazným potiskem, k mání budou určitě i zajímavé šaty.

Pokud vás dress code nijak závažně nespoutává, můžete vsadit na absolutní jednoduchost a minimalistický vzhled – tmavě modré či černé džíny v trendy střihu pěkně doplní bílá košile, letos mírně projmutá a víc ženská.