náhledy
Tričko z měkkého žerzeje zaujme pohodlným střihem i promyšlenými detaily. Nařasení po stranách se stahovacími šňůrkami umožňuje upravit délku i siluetu podle nálady. Cena 350 Kč
Autor: C&A
Krátký trenčkot v sytě čokoládovém odstínu je ideálním společníkem pro dny, kdy léto pomalu ustupuje a o slovo se hlásí podzim. Cena 999 Kč
Autor: C&A
Svetr z tenkého úpletu odhalující ramena vás přenese ještě blíž k podzimu. Cena 579 Kč
Autor: H&M
Dlouhé bílé kalhoty s rozšířeným střihem jsou nadčasový kousek. Prodloužená silueta opticky zeštíhluje postavu a rozšířené nohavice vytvářejí sofistikovaný a ženský vzhled. Cena 899 Kč
Autor: F&F
Tričko, nebo halenka? Model s vázačkou je pohodlný jako tričko a zároveň noblesní jako blůza. Cena 449 Kč
Autor: Bonprix
Lehká sukně s krajkovým lemem z lesklého saténu se skvěle hodí k jednoduché halence, svetru i slavnostnějšímu topu. Cena 999 Kč
Autor: Lindex
Zavazovací živůtek ze splývavého materiálu s delším rukávem pro chladnější dny. Cena 699 Kč
Autor: Lindex
Lehká tuniková halenka z jemného mušelínu ve výrazném višňově červeném odstínu přinese do vašeho šatníku svěžest a pohodlí. Dvojitě tkaná 100% bavlna je příjemně měkká na dotek, prodyšná a ideální pro každodenní nošení během teplejších dnů. Cena 599 Kč
Autor: Bonprix
Šaty ze strukturovaného krepu v kakaově hnědém odstínu s jemným květinovým vzorem podtrhnou ženskost i vytříbený styl. Splývavý střih krásně kopíruje siluetu, zatímco dlouhé rukávy a hluboký výstřih do V dodávají modelu sofistikovaný a lehce romantický vzhled. Cena 499 Kč
Autor: Bonprix
Teplý odstín hnědé barvy působí nadčasově a snadno se kombinuje. Halenka skvěle vynikne s elegantní sukní, ale stejně působivě doplní i obyčejné džíny. Cena 1200 Kč
Autor: Cottontraders.co.uk