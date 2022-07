Dlouhodobý pobyt na home office, který zajistila covidová pandemie, úspěšně zamával s našimi návyky. Oblékání utrpělo také, tepláky a legíny většina z nás začala považovat za druhou kůži. Pracovní dress code se po návratu k normálu začal jevit jako lehce překonaný.

Jenže to je jen utkvělá představa, domácí oděvy do kanceláře nikdy nepatřily a nepatří tam ani teď. Podle odborníka na oblékání a etiketu Daniela Šmída se pravidla sice uvolňují, ale doba na to, aby do kanceláře chodily dámy v teplákové soupravě, opravdu nenastala.

„Oděvy na doma, respektive pro volný čas, tedy casual, nelze přenést do kanceláří, aniž by utrpěla firemní kultura, osobní integrita a vyjádřená profesionalita,“ říká Šmíd.

Ale protože je těžké smířit se, obzvlášť teď v létě, s tím, že se musíte potit v nějakém mundúru, zatímco ostatní ženy kráčejí po ulicích v letních šatičkách, doporučuje Šmíd vsadit na tzv. business casual. V praxi to znamená, že si můžete vzít dlouhé kalhoty, sukně různé délky, šaty či overal, ovšem takového střihu, aby ho nikdo nemohl označit jako vyzývavý.

Extra tip K vyletněnějšímu vzhledu si můžete jednoduše dopomoct doplňky, barevným páskem, zajímavým š šátkem nebo šperkem.

Topy s tenkými ramínky, materiály připomínající noční košilku, sukně do poloviny stehen nebo boty na jehlovém podpatku proto nechte ve skříni! Ani příliš těsné pouzdrové šaty nejsou nutností, ty si nechte na zimu, na léto je mnohem pohodlnější něco z pružných materiálů, třeba jednoduchá kombinace halenky a sukně, nebo kalhot.

Co se obuvi týče, je potřeba dodat, že žabky nejsou tím pravým ořechovým, ale mít pevně sešněrovaná chodidla také není nic příjemného. Aktuálně se vyrábí také kancelářská barefoot obuv. Jde o boty dostatečně široké a pohodlné pro chodidlo, zároveň by ale měly mít elegantní vzhled.