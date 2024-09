Holky, jdeme na drink! V těchto outfitech vám to na dámské jízdě sekne

Pohodlí nade vše, dalo by se říct, ale neznamená to, že vyrazíte do ulic v teplákové soupravě. Pokud nejdete zároveň sportovat, chce to pořádný outfit hodný královny.

Jistě, nemíníte si před kamarádkami udělat ostudu, zároveň však budete primárně v ženském kolektivu, takže hluboké výstřihy, odhalená záda ani minisukně nejsou žádoucí.

Volte raději sofistikovanou eleganci. Jestli bude mít akce ryze neformální ráz, zkuste osvědčený outfit – džíny, sako a nějaký rafinovanější top. Aktuálně jsou trendy i různé overaly, vyberte si takový střih, který sedne vaší postavě.

Chybu neuděláte ani v šatových variacích, jejich styl a materiál přizpůsobte místu setkání.

Hodláte-li zavítat do lepší společnosti, vsaďte na klasické „malé černé“, ty nikdy nevyjdou z módy. Jsou univerzální a osobitost jim dodají výrazné náušnice, elegantní lodičky či malá kabelka.