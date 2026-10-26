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Perly a podpatky už nestačí. V čem je opravdová elegance pravé dámy?

Autor:
  4:30
Šátek, cena 999 Kč

Šátek, cena 999 Kč | foto: Nila

Neutrální šedý komplet rozzáří odvážný klobouček. Ostatně ten patří do výbavy...
Poloklobouček, cena 3700 Kč
Náhrdelník, cena 5500 Kč
Baleríny, cena 599 Kč
12 fotografií
Co dělá z ženy dámu? Nejsou to perly ani podpatky, ale vědomí, co každé z nás nejvíc sluší, a také umění to nosit.

Dřív byly pro pojem dáma příznačné doplňky jako klobouk nebo rukavičky. Dnes si může i dáma bez váhání vyrazit v bílých teniskách, saku a džínách a bude vypadat nejen elegantně, ale také o dost mladší. Řada pravidel už zkrátka neplatí.

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Kdysi patřila sladěná kabelka s botami téměř k pravidlům dobrého oblékání. Dnes je mnohem zajímavější, když spolu doplňky komunikují, ale nejsou totožné. Ke koňakovým mokasínům si klidně vezměte vínovou nebo krémovou kabelku a výsledek bude dokonalý.

Taktéž džínům nemusíte říkat ne, nejsou jen výsadou dvacátnic. Jednoduchý rovný nebo lehce širší model v tmavší barvě bez nějakého šisování nebo děr rozhodně využijete.

Přidáte košili, mokasíny nebo sako a vznikne model, který bude pohodlný a přitom nepůsobí usedle – je prostě pro pravou dámu 21. století. Dobře padnoucí střihy plus upravené boty, kvalitní materiály a jeden zajímavý detail udělají hodně! A toho se je dobré držet.

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Neutrální šedý komplet rozzáří odvážný klobouček. Ostatně ten patří do výbavy pravé dámy už tak nějak tradičně. Jen je potřeba zvolit ten pravý a nebát se vyrazit s ním do ulic. Košile a kalhoty, info o ceně v obchodě
Poloklobouček, cena 3700 Kč
Náhrdelník, cena 5500 Kč
Baleríny, cena 599 Kč
12 fotografií

Článek vznikl pro časopis Tina.

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