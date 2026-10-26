Dřív byly pro pojem dáma příznačné doplňky jako klobouk nebo rukavičky. Dnes si může i dáma bez váhání vyrazit v bílých teniskách, saku a džínách a bude vypadat nejen elegantně, ale také o dost mladší. Řada pravidel už zkrátka neplatí.
Kdysi patřila sladěná kabelka s botami téměř k pravidlům dobrého oblékání. Dnes je mnohem zajímavější, když spolu doplňky komunikují, ale nejsou totožné. Ke koňakovým mokasínům si klidně vezměte vínovou nebo krémovou kabelku a výsledek bude dokonalý.
Taktéž džínům nemusíte říkat ne, nejsou jen výsadou dvacátnic. Jednoduchý rovný nebo lehce širší model v tmavší barvě bez nějakého šisování nebo děr rozhodně využijete.
Přidáte košili, mokasíny nebo sako a vznikne model, který bude pohodlný a přitom nepůsobí usedle – je prostě pro pravou dámu 21. století. Dobře padnoucí střihy plus upravené boty, kvalitní materiály a jeden zajímavý detail udělají hodně! A toho se je dobré držet.
|
70 outfitů z několika kousků? Stylistka radí, jak na funkční kapsulový šatník
Článek vznikl pro časopis Tina.