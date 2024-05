Jarní botník potřebuje jediné: tenisky. Frčí květy nebo retro nádech

Tenisky, odpověď na všechny otázky ohledně obouvání, by vám ani v tomto ročním období neměly scházet. Zvolit funkční modely určené k vycházkám do města i do přírody se vyplatí.

Lehký nádech retra bude víc než žádoucí, sezonní barvy též, praktické jsou ale hlavně botky s trailovou podešví. Od věci rozhodně nebudou ani mokasíny.

Černá klasika s výraznou sponou frčela už na podzim, na jaře se do hry vložily opět barvy, které rozsvítí i ty nejvíc nenápadné outfity.

Kdyby vás ale nebavily, možná by vám udělal radost i velký návrat balerínek, botiček, které jedna žena miluje a druhá nenávidí. Pokud jim fandíte, těšte se a pořiďte si nějaký vskutku romantický typ.