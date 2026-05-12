Základní kousek šatníku, který se kdysi využíval spíš pro formální účely, jako takzvaně „něco pod sako“, povýšil v posledních letech na oděv, který hraje prim sám o sobě. Navíc se pohybuje mezi dvěma póly.
Na jedné straně stojí romantické modely s krajkou, výšivkami a jemnými volány, které evokují francouzský šarm a lehkou nostalgii.
Na druhé straně stojí až architektonicky čisté střihy bez zdobení, které staví především na tvaru a proporcích. Teď jen záleží na vás, na jakou stranu se dáte.
Obecně platí, že oba typy halenek jsou vzdušnější a volnější. Ty romantické okouzlují nabíranými rukávy, mašlemi u krku či asymetrickými střihy, minimalistické zase výraznými detaily – ozdobnými manžetami, prodlouženými zadními díly nebo nezvyklým zapínáním.
V každém případě lze ale s halenkou vytvořit zajímavé módní kombinace. Dát k ní široké džíny znamená, že budete jednoduše in.
Pokud vsadíte na vrstvení a přidáte k ní vestu, korzetový top nebo tenký svetřík, ukážete, že máte styl.
A když ji propojíte se sukní s vysokým pasem, povede se vám podtrhnout ženskost. Možností je spousta, bílá že blůza se jen tak neokouká!
Článek vznikl pro časopis Tina.