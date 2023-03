Jako v bavlnce. Organickou módu si okamžitě zamilujete

Bavlněné tričko neušijete z ničeho jiného než z bavlny, to asi není žádná novinka. Ale aby k tomu mohlo dojít, je třeba vypěstovat bavlník. Ten se však řadí mezi velmi choulostivé rostlinky, spotřebuje hodně vody, kromě toho na něj ve velkém útočí i škůdci.

Řešením je chemie a nejrůznější postřiky. Na to můžete říct jen hmm a mávnout rukou, nebo se můžete zamyslet, co to v praxi znamená. Jednoduše řečeno, pesticidy nejsou zdravé ani pro nás, ani pro přírodu.

Naštěstí se ale našlo řešení, jak se nemuset bavlny vzdát, a přitom neubližovat sobě ani životnímu prostředí. Odpovědí je BIO bavlna, respektive ta organická.

Při pěstování organické bavlny, bavlny z ekologické produkce, musí zemědělci dodržovat přísná ekologická kritéria, především to, že pěstují bez pesticidů v „živé půdě“, neboli v zemině, která nejméně tři roky nepoznala žádnou chemii.

Tím, že se obejdou zcela bez syntetických hnojiv, chrání farmáři sami sebe a zároveň i vodní zdroje. Proces je najednou šetrný k našemu zdraví i přírodě, nehledě na to, že organická bavlna je skutečně jemná na dotek. Už jste ji vyzkoušeli?