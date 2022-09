Hodně žen má basic styl zafixovaný jako ryze nepříjemnou záležitost. Někdo, zřejmě Vševěd, vám doporučí, že si máte pořídit modré džíny, bílé triko, bílou košili a béžový trenčkot, k tomu nazout baleríny a jako modelka v civilu si užívat toho, co je označováno pojmem příkladně vybudovaný basic šatník. Ano, i to je možné, ale ruku na srdce, tak vážně se to brát nemusí! Kontrola přece nepřijde.

Výhodou basic kousků ve skříni je to, že se barevně hodí ke všemu, takže vám budou dobře sloužit i v případě, že na nich nevybudujete celý šatník, ale budete je používat jen jako nosný kombinační prvek.

Obzvlášť basic tričko je nutností. Patří mezi nepostradatelné a univerzální kousky, nejlépe v černé nebo bílé barvě a bez potisku. Hodí se k džínám, sukním nebo šortkám. Výborně pasuje pod sako nebo kožený křivák namísto halenky. Kdo má kvalitní basic triko, ten jede!

Dobrým kouskem jsou také basic šaty. Na pobíhání po městě, letní dovolenou i na povalování se na gauči jsou skvělé, pak z nich pomocí doplňků vyčarujete i model na setkání s přáteli nebo do práce. A co je vůbec nejlepší, díky basic barvám se jenom tak neokoukají. Tak si pojďte vybrat něco svého!