Něžné duše potěší kombinace bleděmodré s jinými pastelovými odstíny. A protože v aktuální sezoně pastely bezvýhradně vládnou, směle do toho! Přidejte i další módní prvky, jako třeba šátky, čelenky a jiné ozdoby do vlasů, proplétání na botách a v neposlední řadě květinové vzory.

Velmi dobře se „baby blue“ páruje se všemi odstíny béžové a hnědé. Ty něžnou a „nevinnou“ barvu poněkud uzemní, což ocení zejména ženy, které příliš neholdují romantickému stylu. S nimi ani krajková světlemodrá halenka nemusí vypadat příliš sladce, k čemuž přispěje i velká slaměná taška.



Outfit vycházející z jedné barvy je sázkou na jistotu. Zkombinujte světlemodrý odstín s tmavšími a uvidíte, jak dobře si budou rozumět. Jasným trendem jsou teď především ležérnost a pohodlí, tak proč toho nevyužít? Ve volné halence i kardiganu můžete vyrazit do práce, na výlet či za zábavou.

Připadá vám jasně červená halenka příliš křiklavá? Ale to je účel: přitáhnout pozornost a všem okolo říct – podívejte, jak mi to sluší! A s dlouhou, velmi ženskou džínovou sukní v „baby blue“ to zas taková divočina není, že? Zvlášť když přidáte korálky (frčí netradiční materiály), malou kabelku a něžné sandálky.