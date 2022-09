Konec léta je příjemný, nese ale jistá úskalí, co se rozmarů počasí týče. Ráno a večer už může být chladněji, přes den to ale občas pěkně peče. Svršky by proto měly být variabilní a kombinované tak, aby se daly odhazovat i přihazovat.

Předně se porozhlédněte po lehkém kabátku nebo baloňáku. Letí kostky i jednobarevné pláštíky. Hodně in jsou kostýmky, ale takové ty ležérní, které můžete nosit nejen do práce.

Žádaným prvkem jsou také volné kalhoty, nejlépe s vysokým pasem. Stále in budou trička s kimonovým rukávem, na ně se hodí svetříky všeho druhu.

Jestli ráda odhalujete nohy, nechte vyniknout kotníky. V delších šatech, které můžete doplnit džínovou bundou, nebo ve zkrácených kalhotách.

Džíny s širokými nohavicemi v krátkém provedení jsou určitě zajímavým vylepšením všedních dnů. Kdy jindy je unosíte než teď?