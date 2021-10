Egyptská královna Kleopatra se mimo jiné proslavila tím, jak o sebe pečovala. Zkrášlující koupele v oslím mléce pokládala za samozřejmost, stejně jako to, že měla vždy hebkou a jemnou pokožku.

Málokdo má doma k dispozici osla, natož jeho mléko, byť by to bylo určitě skvělé, obsahuje mnohem víc vitaminů než to kravské a s jeho pomocí se dá zatočit s vráskami. Ale pro zkrášlovací rituály se hodí v podstatě všechna mléka.

Kozí, kravské, velbloudí, jaké jen vybrat? Asi klasiku, kterou koupíte v každém malém krámku, tedy kravské mléko. Nalijte litr plnotučné varianty do teplé (ale nikoli vřelé) lázně, přidejte k němu trochu medu a proměna může začít. Až se osušíte, čekejte hebkou a jemnou pokožku.

Pokud máte mastnou pleť a hodně se potíte, je vhodné do koupele přidat i sůl, na jednu vanu zhruba půl kila.

Někdy se doporučuje vyměnit mléko za podmáslí, toho je ale potřeba jednou tolik. Než do vany vstoupíte, měla byste se ještě od hlavy až k patě potřít olivovým olejem, zvlášť na místech, kde je kůže nejsušší. Výsledkem takové koupele, která by neměla trvat déle než půl hodiny, je dokonale hydratovaná a jemná pokožka.

Pro ty, co nemají na zkrášlující lázně čas, je tu i jednodušší varianta: mléko či mléčné sérum se často přidává do různých kosmetických výrobků, například do sprchových gelů, mýdel nebo krémů. Tyhle přípravky opravdu dovedou proměnit kůži na hedvábně jemnou.

Co však stojí za zkoušku, třeba i v případě, že domácím prostředkům zrovna nefandíte, je zábal na vlasy ze zakysané smetany. Stačí si po umytí vetřít do vlasů zakysanou smetanu promíchanou s kapkou citronové šťávy a teplého olivového oleje, na posílení suchých vlasů je to dokonalá maska, za půl hodinky ji můžete opláchnout a těšit se z krásného porostu hlavy.

V čem je mléko jedinečné?

Živočišné mléko je obvykle bohaté na vitaminy, proteiny i minerální látky, dovede kůži zjemnit, zvláčnit a hydratovat. Minerály v něm obsažené obnovují kožní buňky, mléčný tuk zase kůži promašťuje.

Extra tip Odrazuje vás na mléčné koupeli fakt, že nepění? I pro vás známe dobrý recept. Smíchejte po šálku epsomské a mořské soli se dvěma šálky sušeného mléka. Do vany pak ještě kápněte éterický olej, jehož vůně vám vyhovuje.

Mléko dokáže pokožku osvěžit i očistit, zatočí s hrubou kůží a má blahodárný vliv například na spáleniny od sluníčka nebo různé vyrážky.

Oslí mléko: Je vhodné na akné, redukci vrásek, regeneraci a zklidnění při problémech s kůží.

Kozí mléko: Osvěží hodně vysušenou pokožku, má antibakteriální účinky a výrobky z něj (nejčastěji krémy, mléka a mýdla) se hodí především pro mastnou pleť.

Velbloudí mléko: Regeneruje a hojí, obsahuje více vitaminů než kravské mléko a díky vysokému podílu tuku je velmi výživné. Vzhledem k tomu, že je také hypoalergenní a antibakteriální, se z něj dělají i mýdla.

Kravské mléko: Je pro pleť nejvýživnější. Lze ho nahradit také rostlinným mlékem, tedy rýžovým, sójovým či kokosovým, po finanční stránce ovšem kravské rozhodně vede, k tomu pokožku dokonale zklidní a hydratuje. Nejčastěji jsou z něj k mání přípravky do koupelí, bývá ale i součástí krémů.