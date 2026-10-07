Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Mladší vzhled pleti? Eucerin sází na epigenetiku

Komerční sdělení   14:00

Mladší vzhled pleti? Eucerin sází na epigenetiku. | foto: Archiv: Eucerin

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
To, jak naše pleť stárne, neurčuje pouze datum narození. Eucerin® proto přichází s řadou Hyaluron-Filler + Longevity, která využívá poznatky epigenetiky a pomáhá pleti získat mladistvější vzhled.

Věk je jen číslo – a v případě naší pleti to platí možná ještě více, než jsme si dosud mysleli. Vedle chronologického věku, který jednoduše počítáme od data narození, totiž existuje také věk biologický. Ten odráží skutečný stav organismu a v případě pokožky také kondici jejích buněk. Ovlivňuje ho nejen genetika, ale také náš životní styl, strava, pohyb, stres, sluneční záření nebo každodenní péče.

Mladší vzhled pleti? Eucerin sází na epigenetiku.

Právě na propojení genetiky a vnějších vlivů se zaměřuje epigenetika. A Eucerin® nyní její principy přenáší také do každodenní beauty rutiny.

Když se věda potká s péčí o pleť

Výsledkem 17 let epigenetického výzkumu značky Eucerin® je aktivní látka epicelline®, získávaná z listů révovníku. Je navržena tak, aby působila na epigenetické procesy související se stárnutím a pomáhala reaktivovat geny spojené s mladistvým fungováním kožních buněk. Podle značky tak může přispět ke zlepšení struktury, pružnosti a celkového vzhledu pleti a zmírnění viditelných známek stárnutí. Výsledkem může být až o pět let mladší vzhled pleti již za čtyři týdny***.

První projevy stárnutí se přitom objevují už kolem dvacátého až třicátého roku života. Pleť postupně ztrácí schopnost regenerace, ubývá kyseliny hyaluronové a objevují se první jemné linky. Právě tehdy může mít smysl věnovat prevenci a cílené péči větší pozornost.

Mladší vzhled pleti? Eucerin sází na epigenetiku.

Tři kroky pro každodenní omlazující rutinu

Řada Eucerin® Hyaluron-Filler + Longevity spojuje epicelline® s nízko- a vysokomolekulární kyselinou hyaluronovou pro hydrataci a vyhlazení vrásek. Ve složení najdeme také antioxidant saponin, který zvyšuje produkci vlastní kyseliny hyaluronové v pleti a chrání ji před volnými radikály. Složení doplňuj enoxolon, který zabraňuje degradaci pleti vlastní kyseliny hyaluronové.

Základem rutiny je Epigenetic Omlazující sérum, které se nanáší ráno i večer na vyčištěnou pleť obličeje, krku a dekoltu. Následuje denní nebo noční péče. Lehký Epigenetic Denní krém SPF 30 zároveň pomáhá chránit pokožku před předčasným stárnutím způsobeným slunečním zářením. Epigenetic Noční krém zase obsahuje provitamín B5 neboli panthenol, který podporuje regeneraci pokožky a pomáhá ji zklidnit.

Mladší vzhled pleti? Eucerin sází na epigenetiku.
Mladší vzhled pleti? Eucerin sází na epigenetiku.
Mladší vzhled pleti? Eucerin sází na epigenetiku.
Mladší vzhled pleti? Eucerin sází na epigenetiku.
Mladší vzhled pleti? Eucerin sází na epigenetiku.
Mladší vzhled pleti? Eucerin sází na epigenetiku.

Kompletní trojice je zaměřena hned na 12 projevů stárnutí pleti – od vrásek a jemných linek přes ztrátu pevnosti, hydratace a jasu až po oslabenou kožní bariéru. Pomáhá pleť vypínat, zpevňovat její kontury, sjednocovat a zjemňovat a podporuje její regeneraci.

Moderní anti-age péče se tak už nemusí soustředit jen na to, kolik svíček máme na narozeninovém dortu. Mnohem zajímavější otázkou může být, jak „staré“ se skutečně cítí a chovají naše kožní buňky. A právě zde otevírá epigenetika v péči o pleť zcela nové možnosti.

Více na www.EUCERIN.cz

***Klinická studie na 60 dobrovolnících, kteří aplikovali produkt Eucerin® Hyaluron-Filler+Longevity Omlazující sérum dvakrát denně po dobu alespoň 8 týdnů. Biologický věk byl určen užitím Age Clock technologie.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Vypadali jako dokonalé páry. Ani těmto slavným ale láska nevydržela

Svět je miloval, ale láska jim nevydržela.

Měly fanouškovskou základnu po celém světě a lidé milovali právě to, jak moc jim to sluší dohromady. Pak se ale slavné VIP páry rozešly a lidé se k nim na čas otočili zády. Podívejte se do galerie,...

Manžel se asi zbláznil. Po dvaceti letech mi oznámil, že chce otevřený vztah

Ilustrační snímek

Dvacet let jsme byli ideální pár, rodiny v okolí si nás dávaly za příklad. Všechno klapalo, vychovali jsme dvě děti, které se postavily na vlastní nohy, doma byl klid a pohoda. Pak ale manžel přišel...

Zlodějka, které to slušelo. Winona Ryderová odešla od soudu jako módní ikona

„Může to být zlodějka, ale má úžasný vkus,“ chválili herečku novináři.

Winona Ryderová miluje módu. A to natolik, že se v roce 2001 pokusila ukrást celou hromadu luxusního oblečení. Soud byl nemilosrdný, herečka dostala zasloužený trest. Pokus o krádež se jí však v...

Influencer Mariano di Vaio: Sexy Ital, kterého milují ženy po celém světě

Známý italský model je hvězdou Instagramu

Mariano Di Vaio je jedním z celosvětově nejúspěšnějších italských influencerů, digitálních podnikatelů, modelů a herců. Proslavil se jako průkopník pánské internetové módy a dnes patří mezi klíčové...

Konečně vím, co je život, říká Lukáš z Extrémních proměn. Pár kilo navíc neřeší

Lukáš Skupin

Vážil 228 kilo, po Extrémních proměnách se pyšnil Lukáš Skupin váhou 109 kilo. Ačkoli nyní má pár kilo nahoře, stále se cítí skvěle. Měsíce po proměnách denně dře v posilovně, drží si zdravou stravu,...

Mladší vzhled pleti? Eucerin sází na epigenetiku

Komerční sdělení
Mladší vzhled pleti? Eucerin sází na epigenetiku.

To, jak naše pleť stárne, neurčuje pouze datum narození. Eucerin® proto přichází s řadou Hyaluron-Filler + Longevity, která využívá poznatky epigenetiky a pomáhá pleti získat mladistvější vzhled.

7. října 2026

Dlouhé šaty ano, tenisky ne. Jak letos vyzrát na dress code v tanečních

ilustrační snímek

Dámy a pánové, zadejte se, taneční kurzy začínají! Kombinovat přísný dress code se současnými trendy může být pořádná taneční výzva. Objevte šikovné triky, jak do tradičních pravidel vnést trendující...

7. října 2026

Život s narcisem? Přijdete o sebevědomí a jistotu, odejít chce odvahu

Ilustrační snímek

Sebeláska je v posledních letech hojně skloňovaným pojmem. Jsou však i tací, kteří sami sebe milují tolik, až to hraničí s psychiatrickou diagnózou. Přestože oni sami si svůj „problém“ neuvědomují,...

7. října 2026

Konečně vím, co je život, říká Lukáš z Extrémních proměn. Pár kilo navíc neřeší

Lukáš Skupin

Vážil 228 kilo, po Extrémních proměnách se pyšnil Lukáš Skupin váhou 109 kilo. Ačkoli nyní má pár kilo nahoře, stále se cítí skvěle. Měsíce po proměnách denně dře v posilovně, drží si zdravou stravu,...

7. října 2026

Zadýcháte se do schodů? 7 situací, kdy může srdce vysílat varovný signál

Ilustrační fotografie

Nemocné srdce nemusí bolet. Někdy na problém upozorní jen zadýchávání do schodů, nezvyklá únava, bušení srdce nebo oteklé kotníky. Kdy ještě mohou být podobné potíže nevinné a kdy už stojí za to...

6. října 2026

O penězích se nemluví? Otevřenost je základ, bez ní nejde plánovat

Ilustrační snímek

Rozepře kvůli domácím pracím, odlišné názory na výchovu nebo společné trávení času... To jsou partnerské problémy, o kterých se nestydíme mluvit nahlas. Až tři čtvrtiny českých párů se ale za...

6. října 2026

Dokonalost končí. Podzimu budou vládnout temné rty a rozcuchané vlasy

Ilustrační snímek

Beauty trendy pro podzim a zimu 2026/27 se pohybují mezi dvěma protiklady. Na jedné straně stojí romantická přirozenost, hydratovaná pleť a nedbalé vlny, na druhé výrazné líčení inspirované koncem...

6. října 2026

Krémová česnečka s parmazánem: Zahřeje a krásně zasytí

Krémová česnečka s parmazánem
Recept

Střední

90 min

Klasickou česnečku tentokrát připravíme trochu jinak. Česnek nejprve upečeme, takže získá jemnější...

Týdenní horoskop: Novoluní přinese změny, jedno znamení čeká výjimečný zážitek

ilustrační snímek

Výjimečný zážitek, pochvala, na kterou jste čekali, nebo přátelství, které stojí za to oprášit. Týden od 5. října přinese každému znamení něco jiného a novoluní ve Vahách může pořádně zamíchat...

5. října 2026

Tmavé espresso, nebo mléčné latte? Podzim se zahalí do barev kávy

Ilustrační snímek

Od hluboké čokoládové po jemnou béžovou – kávová paleta má mnoho podob. Vyberte si tu svou a dopřejte si šálek stylu, který jen tak nevychladne. Nemusíte se držet při zemi. Zkuste poskládat outfit...

5. října 2026

Manžel se asi zbláznil. Po dvaceti letech mi oznámil, že chce otevřený vztah

Ilustrační snímek

Dvacet let jsme byli ideální pár, rodiny v okolí si nás dávaly za příklad. Všechno klapalo, vychovali jsme dvě děti, které se postavily na vlastní nohy, doma byl klid a pohoda. Pak ale manžel přišel...

5. října 2026

Vypadali jako dokonalé páry. Ani těmto slavným ale láska nevydržela

Svět je miloval, ale láska jim nevydržela.

Měly fanouškovskou základnu po celém světě a lidé milovali právě to, jak moc jim to sluší dohromady. Pak se ale slavné VIP páry rozešly a lidé se k nim na čas otočili zády. Podívejte se do galerie,...

4. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.