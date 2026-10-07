Mladší vzhled pleti? Eucerin sází na epigenetiku.

Věk je jen číslo – a v případě naší pleti to platí možná ještě více, než jsme si dosud mysleli. Vedle chronologického věku, který jednoduše počítáme od data narození, totiž existuje také věk biologický. Ten odráží skutečný stav organismu a v případě pokožky také kondici jejích buněk. Ovlivňuje ho nejen genetika, ale také náš životní styl, strava, pohyb, stres, sluneční záření nebo každodenní péče.
Právě na propojení genetiky a vnějších vlivů se zaměřuje epigenetika. A Eucerin® nyní její principy přenáší také do každodenní beauty rutiny.
Když se věda potká s péčí o pleť
Výsledkem 17 let epigenetického výzkumu značky Eucerin® je aktivní látka epicelline®, získávaná z listů révovníku. Je navržena tak, aby působila na epigenetické procesy související se stárnutím a pomáhala reaktivovat geny spojené s mladistvým fungováním kožních buněk. Podle značky tak může přispět ke zlepšení struktury, pružnosti a celkového vzhledu pleti a zmírnění viditelných známek stárnutí. Výsledkem může být až o pět let mladší vzhled pleti již za čtyři týdny***.
První projevy stárnutí se přitom objevují už kolem dvacátého až třicátého roku života. Pleť postupně ztrácí schopnost regenerace, ubývá kyseliny hyaluronové a objevují se první jemné linky. Právě tehdy může mít smysl věnovat prevenci a cílené péči větší pozornost.
Tři kroky pro každodenní omlazující rutinu
Řada Eucerin® Hyaluron-Filler + Longevity spojuje epicelline® s nízko- a vysokomolekulární kyselinou hyaluronovou pro hydrataci a vyhlazení vrásek. Ve složení najdeme také antioxidant saponin, který zvyšuje produkci vlastní kyseliny hyaluronové v pleti a chrání ji před volnými radikály. Složení doplňuj enoxolon, který zabraňuje degradaci pleti vlastní kyseliny hyaluronové.
Základem rutiny je Epigenetic Omlazující sérum, které se nanáší ráno i večer na vyčištěnou pleť obličeje, krku a dekoltu. Následuje denní nebo noční péče. Lehký Epigenetic Denní krém SPF 30 zároveň pomáhá chránit pokožku před předčasným stárnutím způsobeným slunečním zářením. Epigenetic Noční krém zase obsahuje provitamín B5 neboli panthenol, který podporuje regeneraci pokožky a pomáhá ji zklidnit.
Kompletní trojice je zaměřena hned na 12 projevů stárnutí pleti – od vrásek a jemných linek přes ztrátu pevnosti, hydratace a jasu až po oslabenou kožní bariéru. Pomáhá pleť vypínat, zpevňovat její kontury, sjednocovat a zjemňovat a podporuje její regeneraci.
Moderní anti-age péče se tak už nemusí soustředit jen na to, kolik svíček máme na narozeninovém dortu. Mnohem zajímavější otázkou může být, jak „staré“ se skutečně cítí a chovají naše kožní buňky. A právě zde otevírá epigenetika v péči o pleť zcela nové možnosti.
Více na www.EUCERIN.cz
***Klinická studie na 60 dobrovolnících, kteří aplikovali produkt Eucerin® Hyaluron-Filler+Longevity Omlazující sérum dvakrát denně po dobu alespoň 8 týdnů. Biologický věk byl určen užitím Age Clock technologie.