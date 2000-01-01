náhledy
Semišová barevná bunda se dá nosit jen tak nebo pod kabát místo saka. Cena 1000 Kč
Autor: Bonmarché.co.uk
Džíny s pěti kapsami z lehce strečového denimu jsou dlouhé akorát ke kotníkům a mají mírně zúžené nohavice. Cena 479 Kč
Autor: H&M
Nadčasové stříbřité hodinky model Roeen Silver s třpytivými kamínky. Cena 1599 Kč
Autor: Vuch.cz
Tenisky se zvýšenou podrážkou a metalickými prvky mají moderní, výrazný vzhled, který omladí každý outfit. Cena 1599 Kč
Autor: Deichmann
Světlé pastelové barvy umí vmžiku rozjasnit tvář. Šála kolem krku je navíc parádní doplněk. Cena 699 Kč
Autor: Lindex.cz
Zaoblené náušnice ze žlutého kovu jsou překvapivě lehké, protože jsou vyrobeny z plastu. Cena 199 Kč
Autor: H&M
Teplá prošívaná bunda do pasu se stojáčkem. Cena 2999 Kč
Autor: Lindex.cz
Kožené rukavice z jemné jehnětiny. Cena 1999 Kč
Autor: Lindex.cz
Měkké bavlněné triko z příjemného žerzeje má volnější, hranatý střih. Kulatý výstřih s žebrovaným lemem, spuštěná ramena a dlouhé rukávy mu dodávají ležérní, pohodlný styl. Cena 359 Kč
Autor: H&M
Kabelka, kterou lze nosit přes hrudník, má praktický a bezpečný design, díky němuž zůstane vše důležité po ruce, a zároveň dodá outfitu nenucený sportovní šmrnc. Cena 1870 Kč
Autor: Wittchen.cz