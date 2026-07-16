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Nadčasová móda založená na kombinaci. Zkuste minimalismus

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Nadčasové pruhy perfektně vystihují minimalistické pojetí módy. Zde se objevují...

Nadčasové pruhy perfektně vystihují minimalistické pojetí módy. Zde se objevují jako součást trendy kompletu. Sukně, cena 3699 Kč | foto: Nila

Tričko, cena 229 Kč
Sety v oversize střizích, které volně dýchají, k minimalismu patří – stejně tak...
S obyčejným bílým tričkem vystavíte celou řadu modelů – hodí se prakticky ke...
Kabelka, cena 1499 Kč
9 fotografií
Není to nuda, ale promyšlená strategie. Co víc také v tomto ročním období chtít? Pohodlí, praktičnost i styl se můžou snoubit právě v minimalismu.

Vlastnit jen věci, které člověk opravdu používá a v nichž se cítí dobře, tak to je základní pravidlo minimalismu. Rozhodně není o nedostatku fantazie, spočívá spíše v tom, že nemáte skříň zahlcenou zbytečnostmi.

Místo toho v ní mají místo základní a ryze nadčasové kousky, ze kterých sestavíte dokonalé outfity, jimiž perfektně podtrhnete své křivky a zvýrazníte proporce.

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Tina

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Kombinovat lze i prvky z různých, zdánlivě neladících stylů: třeba bavlněné tričko k saténové sukni, pánskou oblekovou vestičku k volným kalhotám či háčkovanou halenku k teplákovým šortkám.

Opravdu toho nemusí být mnoho, zásadní je ale volit takové věci, které vám perfektně sedí a víte, že se v nich cítíte dobře. Není to jen módní, ale také praktické. Nakoupit oblečení v odstínech, které na sebe slyší, se jednoduše vyplatí.

Ani do kufru na dovolenou nebudete muset složitě vymýšlet kreace, jen vezmete osvědčené basic kousky a pak je skloubíte dle potřeby. Minimalismus je totiž svým způsobem i životní styl – méně věcí, méně zmatků, chaosu, více klidu a pohody.

Článek vznikl pro časopis Tina.

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