Vlastnit jen věci, které člověk opravdu používá a v nichž se cítí dobře, tak to je základní pravidlo minimalismu. Rozhodně není o nedostatku fantazie, spočívá spíše v tom, že nemáte skříň zahlcenou zbytečnostmi.
Místo toho v ní mají místo základní a ryze nadčasové kousky, ze kterých sestavíte dokonalé outfity, jimiž perfektně podtrhnete své křivky a zvýrazníte proporce.
Kombinovat lze i prvky z různých, zdánlivě neladících stylů: třeba bavlněné tričko k saténové sukni, pánskou oblekovou vestičku k volným kalhotám či háčkovanou halenku k teplákovým šortkám.
Opravdu toho nemusí být mnoho, zásadní je ale volit takové věci, které vám perfektně sedí a víte, že se v nich cítíte dobře. Není to jen módní, ale také praktické. Nakoupit oblečení v odstínech, které na sebe slyší, se jednoduše vyplatí.
Ani do kufru na dovolenou nebudete muset složitě vymýšlet kreace, jen vezmete osvědčené basic kousky a pak je skloubíte dle potřeby. Minimalismus je totiž svým způsobem i životní styl – méně věcí, méně zmatků, chaosu, více klidu a pohody.
Článek vznikl pro časopis Tina.